星期四天氣和暖,但灣區這個週末天氣會轉為寒冷,下星期一部分地區清晨時分,氣溫將跌至冰點。

國家氣象局表示,星期四晚北灣會下雨,雨帶會由西北向東南推進,不過雨勢不大。

踏入週末,晚間和清晨時分的氣溫會下降,北灣和內陸地區最低氣溫華氏30多度,接近冰點,最冷是星期一清晨。

另外,氣象局對海灘發出危險聲明,星期五到星期六早上生效,預測星期五海邊會出現超過十呎高的大浪。

氣象局指出,大浪會隨時打上海灘,捲走海灘、海邊大石和小船上的人。

