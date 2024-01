【KTSF 張擎鳳報導】

東灣Hayward一間漫畫店,連續兩次被同一班賊人爆竊。

上個月,一班竊賊闖入位於Hayward的Akiba HQ漫畫店,並且偷了近1千元的商品,他們用工具撬開店門,然後走入鋪內,將貨架洗劫一空。

案發後,漫畫店老闆更換店的前門以及補貨。

但這個星期同一班竊賊再次破門而入,並且再次偷走多件商品。

Akiba HQ老闆Henry Yee說:「要補貨都只是金錢上的損失,那不是最重要的,可怕的是晚上醒來時感到焦慮,凌晨2點到3點時,必須開車過來查看店鋪是否安好。」

漫畫店老闆說,如果再次發生爆竊事件的話,他可能需要搬走。

