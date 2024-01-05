【灣區新聞】奧克蘭越裔警員殉職案 3疑犯提堂（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

奧克蘭（屋崙）越南裔警員黎順（Tuan Le）上星期五到一個大麻種植場查案時，遭槍擊殉職的案件，警方拘捕最少7名涉案人士，有3名疑犯週四首次提堂，其中兩名疑犯面對「特殊情況下的謀殺罪」起訴。

殉職的奧克蘭越南裔警員黎順，上星期五凌晨以臥底身份到一個報稱被打劫的大麻種植場查案期間，最少有一個人向黎警員開槍，他頭部中槍送院急救，幾小時後在醫院不治。

警方說，本案最少有7人被捕，也可能會有更多人落網，有3名被告週四首次提堂，當中包括27歲的Mark Sanders，警方相信他是涉案的槍手。

法庭文件指出，Sanders曾因過失殺人而被定罪，警方也調查Sanders是否牽涉入加州中谷地區Stanislaus縣一宗兇殺案。

Sanders連同另一名被告，20歲的Allen Brown，同樣面對「特殊情況下的謀殺」控罪，最高刑罰是終身監禁,不准假釋。

另一名出庭的被告是30歲的Sebron Russell，他涉嫌在黎警員遭槍擊之前爆竊大麻工場。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。