【灣區新聞】奧克蘭越裔警員殉職案 3疑犯提堂（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

奧克蘭(屋崙)越南裔警員黎順(Tuan Le)上星期五到一個大麻種植場查案時,遭槍擊殉職的案件,警方拘捕最少7名涉案人士,有3名疑犯週四首次提堂,其中兩名疑犯面對「特殊情況下的謀殺罪」起訴。

殉職的奧克蘭越南裔警員黎順,上星期五凌晨以臥底身份到一個報稱被打劫的大麻種植場查案期間,最少有一個人向黎警員開槍,他頭部中槍送院急救,幾小時後在醫院不治。

警方說,本案最少有7人被捕,也可能會有更多人落網,有3名被告週四首次提堂,當中包括27歲的Mark Sanders,警方相信他是涉案的槍手。

法庭文件指出,Sanders曾因過失殺人而被定罪,警方也調查Sanders是否牽涉入加州中谷地區Stanislaus縣一宗兇殺案。

Sanders連同另一名被告,20歲的Allen Brown,同樣面對「特殊情況下的謀殺」控罪,最高刑罰是終身監禁,不准假釋。

另一名出庭的被告是30歲的Sebron Russell,他涉嫌在黎警員遭槍擊之前爆竊大麻工場。

