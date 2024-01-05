哈利波特系列小說和電影是全球最受歡迎的奇幻作品之一，其魔法世界深深吸引了無數粉絲。但您知道嗎？孕育出哈利波特魔法世界的原鄉，其實是在世界文化遺產城市——葡萄牙的波多。 在波多，有一間名為 Majestic Café 的百年咖啡廳，傳說這裡是 J.K. 羅琳在 1990 年代初寫作哈利波特第一集《哈利波特：神秘的魔法石》時的常去之地。咖啡廳的古典氛圍和魔法般的氣息，似乎都讓羅琳找到了靈感。 除了 Majestic Café，波多還有一間著名的書店 Livraria Lello，被譽為全球最美書店之一。書店的螺旋式樓梯和彩色玻璃窗，就像是哈利波特魔法世界的縮影。許多哈利波特迷都會來到這裡，感受一下置身魔法世界的奇妙感覺。 本週灣區走走將帶您到波多，感受這座充滿魔法魅力的城市。我們將造訪 Majestic Café 和 Livraria Lello，以及其他與哈利波特相關的景點，讓您親身體驗哈利波特的魔法世界。點擊播放，跟著灣區走走，一起去波多探訪哈利波特魔法世界！

#KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜 # 葡萄牙走走 # 哈利波特 # 波多 #MajesticCafé #LivrariaLello