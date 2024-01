【KTSF 尹晉豪報導】

警方表示,一名Dublin女子,週二在Mountain View涉嫌開車撞向前男友,因涉嫌企圖謀殺被捕。

Mountain View警方表示,24歲的Alexis McBride,於週二晚上10點半左右,在San Antonio Road夾Central Expressway附近,駕車撞向她前男友的車。

當這名男子下車檢查損壞情況時,McBride加速衝向他,再次撞到了他和他的車,她24歲的前男友被送往醫院。

警方表示,他們兩人曾為戀人關係,案發後,McBride開車離開,但不久後又折返,她因涉嫌企圖謀殺、肇事不顧而去,以及對配偶或同居者造成人身傷害而被捕,她現時被羈押在Santa Clara縣監獄,不得保釋。

