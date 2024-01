【KTSF】

南加州San Bernardino以北的Lytle Creek週五早上發生黎克特制4.2級地震。

美國地質研究所(USGS)指出,震央位於Lytle Creek在洛杉磯以東約60英里,地震早上10點55分發生,震源深度約6英里。

地質學家Lucy Jones在X平台發文指出,這次地震的震央位於San Andreas及San Jacinto斷層交接的地方,1970年這裡發生過5.2級地震,以及之前較輕微的4級前震。

週五的地震沒有傷亡或財物損毀報告。

