【全國新聞】艾奧瓦州高中槍擊案 槍手據報曾受欺凌

【KTSF 張麗月報導】
艾奧瓦州首府Des Moines附近一個小鎮的Perry高中週四早上發生的校園槍擊案，調查人員正在查閱槍手在社交媒體上的帖文，以便進一步了解行兇的動機。
在這宗槍擊案中，吞槍自盡的槍手是該校17歲高中生Dylan Butler，他開槍射殺一名六年級學生，死者證實是11歲的Ahmir Jollif，他中了三槍，另外有5個人受傷，傷者包括該校的校長，週四晚，整個社區籠罩著哀愁，也為死傷者哀悼和分擔痛苦。
其中受傷校長的女兒在社交媒體上帖文，透露一些不為人知的細節，她說，她父親曾經企圖靠近槍手，和想跟他傾談，以便趁這段時間可以分散槍手的注意力，以便讓部份學生逃走，她大讚父親的偉大。
消息指出，槍手開槍之前，相信他曾經在學校的洗手間將一個片段放上TikTok，當時槍手帶著一個藍色的旅行袋，並且說,“我們正等候”，之後刪除了這個片段。
有認識槍手的兩個學生說，槍手曾經遭受欺凌。
友人Dylan Butler說：「槍手厭倦了欺凌和騷擾，我們設法幫助他，但當然我們沒有做到。」
新一年開始只是過了五天，美國已經先後發生兩宗校園槍擊案。
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