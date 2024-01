【全國新聞】艾奧瓦州高中槍擊案 槍手據報曾受欺凌

【KTSF 張麗月報導】

艾奧瓦州首府Des Moines附近一個小鎮的Perry高中週四早上發生的校園槍擊案,調查人員正在查閱槍手在社交媒體上的帖文,以便進一步了解行兇的動機。

在這宗槍擊案中,吞槍自盡的槍手是該校17歲高中生Dylan Butler,他開槍射殺一名六年級學生,死者證實是11歲的Ahmir Jollif,他中了三槍,另外有5個人受傷,傷者包括該校的校長,週四晚,整個社區籠罩著哀愁,也為死傷者哀悼和分擔痛苦。

其中受傷校長的女兒在社交媒體上帖文,透露一些不為人知的細節,她說,她父親曾經企圖靠近槍手,和想跟他傾談,以便趁這段時間可以分散槍手的注意力,以便讓部份學生逃走,她大讚父親的偉大。

消息指出,槍手開槍之前,相信他曾經在學校的洗手間將一個片段放上TikTok,當時槍手帶著一個藍色的旅行袋,並且說,“我們正等候”,之後刪除了這個片段。

有認識槍手的兩個學生說,槍手曾經遭受欺凌。

友人Dylan Butler說:「槍手厭倦了欺凌和騷擾,我們設法幫助他,但當然我們沒有做到。」

新一年開始只是過了五天,美國已經先後發生兩宗校園槍擊案。

