【全國新聞】紐約司法部長要求特朗普就商業欺詐案賠償3.7億

January 5, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
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【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的紐約民事商業欺詐案，原告一方，紐約州司法部長，要求向特朗普追討賠償3.7億元，以及建議終身禁止特朗普、他兩個兒子和涉案的有關人士在紐約州經營地產業。

特朗普被控的紐約民事商業欺詐案審訊完畢之後，原告一方，紐約州司法部長Letitia James週五提出懲罰動議，主張向特朗普及其集團罰款3.7億元，並建議終身禁止特朗普、他兩個兒子，及其集團兩名前任行政人員Allen Weisselberg和Jeff McConney，在紐約州做地產生意。

紐約司法部這個罰款額遠高於去年10月時，審判開始時所估計的2.5億元，辯方律師發聲明回應指，這個罰款額“不可思議、沒有證據支持、脫離現實及太過份，是違反憲法”。

案件這一罰則部份，訂於本月11日下星期四結案陳詞，預期會在幾個星期後有裁決，本案不設陪審團，由法官Arthur Engoron裁決，他之前已裁定控罪成立。

在上個月18日，他亦已表明不認同特朗普團隊的爭辯說，特朗普的財務聲明並無誇大，也否認官方的估值太過主觀。

本案的裁判摘要發現，特朗普、旗下集團和高級行政人員，要對特朗普財務聲明認證的真實性負上責任，當局估計，特朗普的資產估值誇大8億至22億元。

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