【全國新聞】紐約司法部長要求特朗普就商業欺詐案賠償3.7億

前總統特朗普被控的紐約民事商業欺詐案,原告一方,紐約州司法部長,要求向特朗普追討賠償3.7億元,以及建議終身禁止特朗普、他兩個兒子和涉案的有關人士在紐約州經營地產業。

特朗普被控的紐約民事商業欺詐案審訊完畢之後,原告一方,紐約州司法部長Letitia James週五提出懲罰動議,主張向特朗普及其集團罰款3.7億元,並建議終身禁止特朗普、他兩個兒子,及其集團兩名前任行政人員Allen Weisselberg和Jeff McConney,在紐約州做地產生意。

紐約司法部這個罰款額遠高於去年10月時,審判開始時所估計的2.5億元,辯方律師發聲明回應指,這個罰款額“不可思議、沒有證據支持、脫離現實及太過份,是違反憲法”。

案件這一罰則部份,訂於本月11日下星期四結案陳詞,預期會在幾個星期後有裁決,本案不設陪審團,由法官Arthur Engoron裁決,他之前已裁定控罪成立。

在上個月18日,他亦已表明不認同特朗普團隊的爭辯說,特朗普的財務聲明並無誇大,也否認官方的估值太過主觀。

本案的裁判摘要發現,特朗普、旗下集團和高級行政人員,要對特朗普財務聲明認證的真實性負上責任,當局估計,特朗普的資產估值誇大8億至22億元。

