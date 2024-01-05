【全國新聞】拜登連任競選活動拉開序幕 抨擊特朗普試圖推翻2020年大選結果

【KTSF 張麗月報導】

在2021年1月6日國會大樓衝擊事件發生三週年的前夕，總統拜登週五前往賓夕凡尼亞州發表演說，為他的連任競選活動拉開序幕，他首先猛烈抨擊前總統特朗普試圖推翻2020年大選結果，「幾乎令美國玩完」。

拜登週五在賓夕凡尼亞州Valley Forge附近造勢，在大約250年前，喬治華盛頓和大陸軍就是在該處渡過一個寒冬，拜登抨擊特朗普，他說1月6日國會衝擊事件，「幾乎玩殘美國」。

拜登指出，今年的總統大選，可能由他與特朗普對壘，這個完全關乎美國的民主是否生存下去。

拜登說：「特朗普幹了啥？他沒稱他們為罪犯，而叫這些叛亂分子做愛國者，特朗普並承諾特赦他們，若他重返白宮。」

拜登重提1月6日國會衝擊事件，就是有一班共和黨支持者侵佔國會大樓，企圖阻止議員認證拜登當選總統，試圖阻礙政權順利移交。

這次國會衝擊事件，最少有9人死亡，當中包括幾名國會警察涉嫌自殺身亡，以及一名女子企圖衝入眾議院時中槍身亡。

拜登又說，特朗普企圖改寫1月6日的事實，等於企圖偷竊歷史以及偷竊選舉。

一項最新的民意調查顯示，有六成以上的受訪者認為，拜登合法當選，但也有三成的受訪者就持相反意見。

聯邦最高法院週五同意受理特朗普與科羅拉多州的訴訟，科州最高法院援引憲法第14修正案第三條款，禁止特朗普參加科州的共和黨內初選，理由是他涉及叛亂事件，特朗普也就同樣的案件向緬因州高等法院上訴，一般認為最終都是由聯邦最高法院定奪。

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