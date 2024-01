【全國新聞】拜登連任競選活動拉開序幕 抨擊特朗普試圖推翻2020年大選結果

【KTSF 張麗月報導】

在2021年1月6日國會大樓衝擊事件發生三週年的前夕,總統拜登週五前往賓夕凡尼亞州發表演說,為他的連任競選活動拉開序幕,他首先猛烈抨擊前總統特朗普試圖推翻2020年大選結果,「幾乎令美國玩完」。

拜登週五在賓夕凡尼亞州Valley Forge附近造勢,在大約250年前,喬治華盛頓和大陸軍就是在該處渡過一個寒冬,拜登抨擊特朗普,他說1月6日國會衝擊事件,「幾乎玩殘美國」。

拜登指出,今年的總統大選,可能由他與特朗普對壘,這個完全關乎美國的民主是否生存下去。

拜登說:「特朗普幹了啥?他沒稱他們為罪犯,而叫這些叛亂分子做愛國者,特朗普並承諾特赦他們,若他重返白宮。」

拜登重提1月6日國會衝擊事件,就是有一班共和黨支持者侵佔國會大樓,企圖阻止議員認證拜登當選總統,試圖阻礙政權順利移交。

這次國會衝擊事件,最少有9人死亡,當中包括幾名國會警察涉嫌自殺身亡,以及一名女子企圖衝入眾議院時中槍身亡。

拜登又說,特朗普企圖改寫1月6日的事實,等於企圖偷竊歷史以及偷竊選舉。

一項最新的民意調查顯示,有六成以上的受訪者認為,拜登合法當選,但也有三成的受訪者就持相反意見。

聯邦最高法院週五同意受理特朗普與科羅拉多州的訴訟,科州最高法院援引憲法第14修正案第三條款,禁止特朗普參加科州的共和黨內初選,理由是他涉及叛亂事件,特朗普也就同樣的案件向緬因州高等法院上訴,一般認為最終都是由聯邦最高法院定奪。

