【財經新聞】美國勞工市場保持穩固 12月招聘超預期

聯邦勞工部發表最新就業報告,美國的勞工市場保持穩固。

去年12月份的招聘超出預期,工資亦增長得較快,這個意味著,聯儲局今年初會推遲減息,上個月美國增加了21.6萬個職位。

財政部長Janet Yellen說:「勞工市場持續增長。」

勞工部最新數據顯示,2023年美國的失業率是3.7%。

ADP首席經濟學家Nela Richardson說:「整體顯示勞工市場穩固,因為民眾繼續消費推動美國經濟。」

去年12月份,政府部門、醫療和建築行業增加職位,交通及製造業就削減職位。

有人力資源公司的負責人說,在疫情期間大舉招聘的行業,比如高科技業,如今繼續裁減人手。

副總裁Andy Challenger說:「隨著經濟和全球進入疫情後階段,那些在疫情期間招聘最強勁的行業,現在迎來最大規模的裁減人手。」

這位專家也說,在2024年,應該比較容易找到新工作。

Challenger說:「有些時候轉工會比較冒險,而目前勞工市場比較穩定,我認為人們可以安心轉換工作。」

勞工部的12月份報告指,目前的利率仍然是22年來最高,不過,勞工市場的復原能力很強,所以民眾大可安心找工作。

