【娛樂新聞】CotaBoii aka Taco簽約Green Music 推首支派台歌〈Mr. Nobody〉提自己保持謙卑

由《全民造星V》到正式簽約成為歌手,CotaBoii aka Taco成為全新音樂廠牌Green Music首位推出歌曲的歌手,繼續以他擅長的Rap,製作首支派台歌〈Mr. Nobody〉,讓大家重新認識他的音樂,他的真性情。 CotaBoii因為參加《全民造星V》而廣為人熟悉,在節目中大Show饒舌功架與創作力,更是一鳴驚人!比賽過後, CotaBoii簽約Sony Music全新音樂廠牌Green Music,與King、JB、力臻及Cheeseekit成為同門師兄弟的同時,更成為廠牌首位推出歌曲的歌手。新歌〈Mr. Nobody〉由CotaBoii 自己一手包辦曲詞,我手寫我心。CotaBoii 道:「靈感都係來自自己。完咗《造星V》,放喺自己身上嘅目光突然多咗,心態上一定有改變,所以寫首歌提醒自己,同埋要多謝身邊嘅人,因為有自信係OK,但同時要Stay Humble,要記得自己擅長嘅嘢,明白自己不足之處同時要記得欣賞自己。」 過去CotaBoii 都試過很多不同的拍攝工作,亦曾因為featuring而參與區子琳Paula及《造星》師姐楊安妮WinWin的MV拍攝,但今次是自己的作品,CotaBoii 也變得緊張起來,他分享道:「之前都有參與過唔同MV嘅拍攝,由一開始係幫Indie朋友客串出鏡,到《造星》、喺Paula 同WinWin嘅歌裡面Featuring,開始有份唱有份拍MV,但因為始終唔係主角,每次都好Chill。但今次到自己,成件事唔同咗,諗嘅嘢多咗,拍攝時都冇咁輕鬆,因為心態都想啲嘢靚嘅,同埋唔好阻人收工。」不過為求做好件事,CotaBoii 與團隊最終用上十多個小時才完成拍攝,CotaBoii 亦初次體驗,原來拍MV係可以好攰! 其實今次不論MV或是單曲封套,CotaBoii 都大玩造型,不過講到最喜歡都要數封面的紮辮Look,CotaBoii 道:「今次最深刻嘅造型係Coverart上面嘅紮辮造型,係髮型師幫我諗出嚟,起初都驚Carry唔到,好似好誇張,但夾埋嗰套我好鍾意嘅Outfit,同我嘅Stage好夾。啱啱踏入社會,要開始靠衣裝喇,但同時都想Keep返Young啲,有活力嘅Vibe咁,希望呢個Look可以俾大家見到我唔同嘅面向。」 對於首度出歌,CotaBoii 有個遠大的目標,他坦白道:「希望〈Mr. Nobody〉可以成為認識CotaBoii 嘅第一首歌,或者係接觸Hip Hop音樂嘅第一道門,睇到我一方面會認真對待之後嘅挑戰,一方面都會保持返初心。另外就係希望大家會因為呢首歌而去聽多啲唔同人或者唔同類型嘅音樂,咁就已經達到我嘅目的,最後會愛上Hip Hop,就係Bonus了!」

