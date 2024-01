【灣區新聞】北灣爆發禽流感 兩家禽養殖場撲殺全部雞隻

【KTSF 張擎鳳報導】

北灣爆發禽流感,Sonoma縣撲殺逾一百萬隻雞和鴨,Marin縣一個農場,最近亦檢測到禽流感病毒,農場內所有雞要銷毀。

北灣Sonoma縣上個月宣布發生了農業災難,兩個家禽養殖場要撲殺全部雞隻,以防止致命的禽流感病原體傳播。

加大Davis分校獸醫學教授Maurice Pitesky表示,預防這種疾病的方法很少。

Pitesky說:「由於經濟和政治原因,我們無法為雞隻接種疫苗,我們只能做隔離、生物安全和撲殺。」

全國撲殺超過400萬隻禽鳥,加州的感染個案最多,上個月28日,北灣Marin縣的一個雞蛋農場檢測到禽流感,農場內全部15萬隻雞要銷毀。

該縣的農業農業局長表示,對於這個狀況他們無能為力。

Marin縣農業局長Stefan Parnay說:「現在的目標是不讓禽流感,擴散到另外一側,這是一個挑戰。」

據報這種禽流感病毒,可能是透過候鳥轉播,因此很難防範,而全國的雞蛋價格自禽流感爆發後,就上升了超過一倍。

