北灣Marin縣周六開始實施制水,禁止民眾在戶外用水。

Marin縣的居民不准在家洗車,不准清洗住屋或店鋪,不准清洗街道、車道或馬路。

縣水利局也正計劃下個星期二再收緊制水令,禁止用水灌溉或使用游泳池。

