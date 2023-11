【KTSF】

一名男子因為涉嫌在北灣Mill Valley一間中學的女洗手間做出威脅行為,而被警方拘捕。

警方表示,在週一下午大約4點半接報,有人在位於Sycamore Avenue的Mill Valley中學遊蕩。

警方表示,一名男子進入女洗手間和裡面的女生說話,警方事後在不遠處拘捕33歲的Derrell Bland,一些家長事後聯絡警方,指這名男子涉嫌和洗手間裡面的女生說話,然後向她們暴露下體,並作出不雅動作。

警方也表示,這名男子也涉嫌擋住洗手間的門,不讓裡面的女生離開。

這名沒有住址的疑犯,將面對的指控包括非法入侵、威脅暴露身體、干擾未成年人士、非法囚禁和在公共地方進行做出猥褻行為等。

