【灣區新聞】San Bruno兩男酒吧外涉嫌用水彈槍射擊途人 並用刀襲擊男子（視頻）

中半島San Bruno一間酒吧外發生斬人案,兩名男子涉嫌用水彈槍射擊途人,並用刀襲擊勸阻的男事主,事主身中多刀,送院搶救,目前昏迷,兩名疑犯被捕並面臨多項重罪。

San Bruno警方上星期六10月28日晚約8點接報,警員去到San Mateo Avenue 400號路段,發現男事主身上有多處刀傷,隨即將他送院搶救。

警員在目擊者和市民幫助下拘捕兩名男疑犯,兩名男子涉嫌企圖謀殺,被關押在縣監獄。

根據法庭文件,兩名疑犯週二上庭,19歲的Marvin Dismuke被控以致命武器襲擊、襲擊他人致造成嚴重身體傷害兩項重罪,以及拒捕輕罪,而20歲的Francis Morato被控兩項襲擊重罪,兩人亦面臨特別情況附加控罪。

San Mateo Daily Journal引述地檢處消息指,兩人案發前涉嫌使用水彈槍射擊途人,事主上前勸阻,兩人之後涉嫌對他拳打腳踢,及用刀刺他,事主身中約20刀,目前處於人工昏迷中。

根據NBC報導,事主是40歲San Bruno居民Tony Ngaluafe,他的親友計劃在GoFundMe網站上為他發起眾籌,事主和太太育有五個小朋友。

