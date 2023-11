【灣區新聞】南舊金山Oyster Cove遊艇碼頭多艘船隻起火 消防員救出多人（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

南舊金山(南三藩市)Oyster Cove遊艇碼頭週三早上有多艘船隻起火,消防員從水中救出多人,一人輕傷送院,當局正調查起火原因,以及是否有人在船上居住。

當局週三早上接獲多宗報告,指南舊金山Oyster Cove遊艇碼頭有三艘船隻起火,消防員於7點半左右到場。

影片可見,現場火光熊熊,起火船隻冒出濃煙,除了南舊金山消防局,Redwood City消防局、北縣消防局、海岸防衛隊及南舊金山警方亦有提供協助。

南舊金山消防局早上11點多在社交媒體上發文,指所有火頭已經撲熄,並在水面部署擋油柵防止油污擴散。

當局表示,正調查起火原因,對公眾不構成潛在威脅,正了解是否有人在船上居住。

在南舊金山消防局的帖文下則有網民留言表示,自己在碼頭旁邊工作,目擊有人在船上居住。

本台週三早上到場,發現船隻殘骸被擋油柵圍起,仍然有消防車在場,消防員表示,他們正將船隻固定,避免船隻漂走。

