【灣區新聞】奧克蘭推「Five After Five」停車優惠計劃 望吸引人流回到市中心（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭（屋崙）犯罪率居高不下，市長盛桃（Sheng Thao）週二宣布一項稱為「Five After Five」的試點計劃，也就是在平日五點後，以及週末全日，在市中心一個公共停車場只收費五元，希望藉此吸引更多人回到市中心，並藉由人潮來擊退犯罪。

盛桃說：「越多人在我們的街上，就是越多雙眼睛及耳朵，我們都可以更加安全。」

奧克蘭市長盛桃週二在市中心歷史悠久的Fox劇院前召開記者會，這個地點處於奧克蘭的市中心，許多演唱會及表演會在Fox劇院舉辦，周圍許多餐廳及商戶也會營業到比較晚。

而盛桃在記者會上公佈「Five After Five」停車計劃正式開始，民眾現時在市中心19街夾Franklin街的Franklin Plaza停車場，平日五點後和週末全天，只需要支付五元就可以停車。

這個停車場的營業時間也延長，週一到週三營業到晚間十點，週四到週六營業到凌晨三點，而星期天則是營業到晚間十點。

而這個停車場也會有社區大使加強巡邏監管，停車場的周邊街道也會增加照明，市府希望民眾可以感到更安全。

奧克蘭市議員Carroll Fife說：「當我們說要確保商戶蓬勃發展時，這是因為這些稅金將用於支付公共安全、基礎設施、以及所有這些費用。」

然而不是所有人都同意市府打擊犯罪率的方式。

奧克蘭警察工會主席Barry Donelan說：「這些其他想法絕對是出於好意的，但它們無助於增強奧克蘭公共安全的基礎。」

Donelan表示，市內的犯罪率是在奧克蘭刪減91份警察職位後開始飆升，這些警察職務的資金被挪用於其他類型的犯罪預防計劃，但Donelean就認為，目前還未看到它們的成效。

他認為，奧克蘭應該將資源著重於警察局的人力。

Donelan說：「當警察局的負荷如此龐大，以至於我們無法即時回應民眾的求助電話時，這對商業、公共安全，以及我們試圖鼓勵來到市中心的民眾來說，都是一個明顯而現實的危險。」

根據奧克蘭警察局最新的資料，該市幾乎所有的犯罪都在增加，暴力犯罪的年增幅就高達40%，唯一的例外是兇殺案沒有成長，而汽車爆竊案今年至今已有至少11,600 宗，比去年同期多了35%。

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