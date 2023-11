【灣區新聞】奧克蘭推「Five After Five」停車優惠計劃 望吸引人流回到市中心（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭(屋崙)犯罪率居高不下,市長盛桃(Sheng Thao)週二宣布一項稱為「Five After Five」的試點計劃,也就是在平日五點後,以及週末全日,在市中心一個公共停車場只收費五元,希望藉此吸引更多人回到市中心,並藉由人潮來擊退犯罪。

盛桃說:「越多人在我們的街上,就是越多雙眼睛及耳朵,我們都可以更加安全。」

奧克蘭市長盛桃週二在市中心歷史悠久的Fox劇院前召開記者會,這個地點處於奧克蘭的市中心,許多演唱會及表演會在Fox劇院舉辦,周圍許多餐廳及商戶也會營業到比較晚。

而盛桃在記者會上公佈「Five After Five」停車計劃正式開始,民眾現時在市中心19街夾Franklin街的Franklin Plaza停車場,平日五點後和週末全天,只需要支付五元就可以停車。

這個停車場的營業時間也延長,週一到週三營業到晚間十點,週四到週六營業到凌晨三點,而星期天則是營業到晚間十點。

而這個停車場也會有社區大使加強巡邏監管,停車場的周邊街道也會增加照明,市府希望民眾可以感到更安全。

奧克蘭市議員Carroll Fife說:「當我們說要確保商戶蓬勃發展時,這是因為這些稅金將用於支付公共安全、基礎設施、以及所有這些費用。」

然而不是所有人都同意市府打擊犯罪率的方式。

奧克蘭警察工會主席Barry Donelan說:「這些其他想法絕對是出於好意的,但它們無助於增強奧克蘭公共安全的基礎。」

Donelan表示,市內的犯罪率是在奧克蘭刪減91份警察職位後開始飆升,這些警察職務的資金被挪用於其他類型的犯罪預防計劃,但Donelean就認為,目前還未看到它們的成效。

他認為,奧克蘭應該將資源著重於警察局的人力。

Donelan說:「當警察局的負荷如此龐大,以至於我們無法即時回應民眾的求助電話時,這對商業、公共安全,以及我們試圖鼓勵來到市中心的民眾來說,都是一個明顯而現實的危險。」

根據奧克蘭警察局最新的資料,該市幾乎所有的犯罪都在增加,暴力犯罪的年增幅就高達40%,唯一的例外是兇殺案沒有成長,而汽車爆竊案今年至今已有至少11,600 宗,比去年同期多了35%。

