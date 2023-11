【灣區新聞】Palo Alto發生企圖打劫案 兩名疑犯在逃

【KTSF】

Palo Alto市警方正在調查一宗企圖打劫案,受害人沒有受傷,兩名疑犯在逃。

事發於Embarcadero路2375號的Byxbee公園一條遠足徑,週一晚10時56分,Palo Alto市警方接獲舉報,受害人報稱在晚上9時至10時左右,在東Bayshore路附近泊車,再進入公園,當時公園已關閉。

受害人稱,他在遠足徑上遇到兩名男子,其中一人示意他停步,接著另一名男子從他身後步近,二人接著向他搜身,似乎想查看他看上有否貴重物品,如錢包或手機等。

受害人當時身上只有車匙,沒有其他物品,這時,有路人在遠處持電筒步近,其中一名匪徒見狀,將受害人推跌在地,兩名匪徒接著拔足逃跑。

受害人接著跑回車上,再駕車回家,之後再致電警方報案。

受害人稱,第一名匪徒身上可能有槍,而他身後的匪徒可能持有利刀,但由於當時天色陰暗,他未能看清楚。

受害人在事故中沒有受傷,也沒有財物損失,警方希望能與當時可能目擊事發經過的人士接觸。

受害人稱,兩名匪徒是非裔,年齡不詳,穿深色衣物,第一名匪徒身高約5呎8吋,身穿黑色上衣,印有骷髏頭,第二名匪徒臉上留鬍鬚。

警方提醒民眾,Palo Alto的公共空地,包括Byxbee公園,在日落後至早上8時是關閉。

