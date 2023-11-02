【灣區新聞】Palo Alto發生企圖打劫案 兩名疑犯在逃

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Palo Alto市警方正在調查一宗企圖打劫案，受害人沒有受傷，兩名疑犯在逃。

事發於Embarcadero路2375號的Byxbee公園一條遠足徑，週一晚10時56分，Palo Alto市警方接獲舉報，受害人報稱在晚上9時至10時左右，在東Bayshore路附近泊車，再進入公園，當時公園已關閉。

受害人稱，他在遠足徑上遇到兩名男子，其中一人示意他停步，接著另一名男子從他身後步近，二人接著向他搜身，似乎想查看他看上有否貴重物品，如錢包或手機等。

受害人當時身上只有車匙，沒有其他物品，這時，有路人在遠處持電筒步近，其中一名匪徒見狀，將受害人推跌在地，兩名匪徒接著拔足逃跑。

受害人接著跑回車上，再駕車回家，之後再致電警方報案。

受害人稱，第一名匪徒身上可能有槍，而他身後的匪徒可能持有利刀，但由於當時天色陰暗，他未能看清楚。

受害人在事故中沒有受傷，也沒有財物損失，警方希望能與當時可能目擊事發經過的人士接觸。

受害人稱，兩名匪徒是非裔，年齡不詳，穿深色衣物，第一名匪徒身高約5呎8吋，身穿黑色上衣，印有骷髏頭，第二名匪徒臉上留鬍鬚。

警方提醒民眾，Palo Alto的公共空地，包括Byxbee公園，在日落後至早上8時是關閉。

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