【灣區新聞】PG&E加價幅度高過通脹 住戶煤電費過去三年平均上漲近四成

【KTSF 朱慧琪報導】

本台最近報導過,PG&E近三年的加價幅度高過通貨膨脹的升幅,平均住戶的煤電費三年上漲了接近四成,究竟用戶近七年來,每月帳單增加了多少?

舊金山(三藩市)紀事報得到PG&E的數據顯示,2016年平均住宅用戶每月帳單是155元左右,今年年初平均住戶每月交241元煤電費,7年內加價80多元。

而加州共用事業委員會11月16號會決定是否批准PG&G明年1月起再加價,若果投票通過,預計用戶每月帳單將再增加30到31元。

加州的住宅電費增幅,近年已經遠超過通貨膨脹的速度,PG&E近年大幅加電費的理由,是需要經費加固輸電網絡應對山火的威脅。

有州議員擔心電費不斷上升,會影響州府鼓吹多用電力,少用天然氣的計劃。

有議員商討怎樣減輕消費者的負擔,包括用州撥款或發行公債資助電力基建維修,避免電力公司將成本轉嫁給用戶,以及為低收入用戶提供津貼。

