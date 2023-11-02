【灣區新聞】PG&E加價幅度高過通脹 住戶煤電費過去三年平均上漲近四成

【KTSF 朱慧琪報導】

本台最近報導過，PG&E近三年的加價幅度高過通貨膨脹的升幅，平均住戶的煤電費三年上漲了接近四成，究竟用戶近七年來，每月帳單增加了多少？

舊金山（三藩市）紀事報得到PG&E的數據顯示，2016年平均住宅用戶每月帳單是155元左右，今年年初平均住戶每月交241元煤電費，7年內加價80多元。

而加州共用事業委員會11月16號會決定是否批准PG&G明年1月起再加價，若果投票通過，預計用戶每月帳單將再增加30到31元。

加州的住宅電費增幅，近年已經遠超過通貨膨脹的速度，PG&E近年大幅加電費的理由，是需要經費加固輸電網絡應對山火的威脅。

有州議員擔心電費不斷上升，會影響州府鼓吹多用電力，少用天然氣的計劃。

有議員商討怎樣減輕消費者的負擔，包括用州撥款或發行公債資助電力基建維修，避免電力公司將成本轉嫁給用戶，以及為低收入用戶提供津貼。

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