【灣區新聞】加州醫療機構口罩令再度實施 各縣規定略有不同

November 2, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Andre Taylor / U.S. Army)

【KTSF 張擎鳳報導】

從週三開始，加州的醫療機構口罩令再度實施，不過各縣的具體規定略有不同。

週三開始，加州的醫院和醫療照護機構口罩令恢復實施，將持續到明年3月，也就是流感季節結束時，目的是預防正在傳播中的呼吸道病毒，包括RSV呼吸道合胞病毒、流感，以及COVID-19。

不過醫療機構口罩令在各縣實施的規定不同，有些只針對醫護人員，有些則針對所有進入醫療機構的人士。

以灣區來說，根據The Mercury News報導，北灣Marin縣和南灣Santa Clara縣最嚴格，所有進入醫療機構人士，包括病患在內，都要配戴口罩。

Alameda縣、San Mateo縣、Contra Costa縣以及Sonoma縣，則是要求醫療工作人員在照顧病患的區域內必須戴上口罩。

至於舊金山（三藩市）一直以來都規定醫療照護人員必須戴口罩，患者和照顧者則沒有強制規定。

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