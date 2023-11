【灣區新聞】加州醫療機構口罩令再度實施 各縣規定略有不同

【KTSF 張擎鳳報導】

從週三開始,加州的醫療機構口罩令再度實施,不過各縣的具體規定略有不同。

週三開始,加州的醫院和醫療照護機構口罩令恢復實施,將持續到明年3月,也就是流感季節結束時,目的是預防正在傳播中的呼吸道病毒,包括RSV呼吸道合胞病毒、流感,以及COVID-19。

不過醫療機構口罩令在各縣實施的規定不同,有些只針對醫護人員,有些則針對所有進入醫療機構的人士。

以灣區來說,根據The Mercury News報導,北灣Marin縣和南灣Santa Clara縣最嚴格,所有進入醫療機構人士,包括病患在內,都要配戴口罩。

Alameda縣、San Mateo縣、Contra Costa縣以及Sonoma縣,則是要求醫療工作人員在照顧病患的區域內必須戴上口罩。

至於舊金山(三藩市)一直以來都規定醫療照護人員必須戴口罩,患者和照顧者則沒有強制規定。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。