【灣區新聞】APEC舉行期間對華埠長者造成影響 尤其是送餐服務（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

亞太經合會議(APEC)即將來臨,舊金山(三藩市)將會設有三個安全區,屆時將實施嚴格的保安措施,在華埠附近的Nob Hill社區將會在其中之一,對長者出入會造成很大影響?當地的社區組織對封區究竟有什麼對策和意見呢?

APEC亞太經合會議舉行期間,舊金山華埠附近的Nob Hill社區將受嚴格管制,在華埠附近的Nob Hill安全區,外圍由Clay街、Pine街、Taylor街和Stockton街劃線,介乎Washington和Clay街之間的一段Powell街亦屬於安全區,安全區將從11月13日運作至18日。

安老自助處行政總監鍾月娟表示,對華埠的長者影響很大,尤其是對他們的堂食和送餐服務,安老自助處經過商討後決定,在峰會期間,關閉位於Stockton街的建民中心,並安排建民中心的長者到Kearny街的中菲康樂中心,以及Mason街的邵逸夫爵士夫人康樂中心堂食。

而高峰會場館Moscone會展中心附近的五福康樂中心,以及美德康樂中心亦將會關閉。

安老自助處行政總監鍾月娟說:「安老自助處現時每一日差不多做1000個送餐服務,這些是傷殘長者,出不了門來飯堂堂食的,但我們又一定要繼續,所以如果那些長者住在Market街以南和華埠這兩個受影響地區,我們送餐部門同事已經跟長者們接洽,屆時會在那星期送一整個星期的餐。」

鍾月娟希望下星期市參事召開的社區會議,可以解決更多細節問題。

另一方面,華協中心社區規劃經理陳麗鏵(Rosa Chen)表示,華埠斜坡很多,如果巴士繞道的話,怕長者出入不方便。

陳麗鏵說:「我們希望政府跟我們講好,市民是要帶什麼資料外出,代表他們住在安全區,以及他們不可以帶什麼外出,如果市民做安全檢查時,如果真的要檢查,是要檢查什麼呢?如果有不可攜帶的東西,我們要通知給我們的住客早些知道,讓他們可以準備好他們的東西,如果他們要去看醫生,都可以幫他們早些準備好。」

