【灣區新聞】APEC舉行期間對華埠長者造成影響 尤其是送餐服務（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

亞太經合會議（APEC）即將來臨，舊金山（三藩市）將會設有三個安全區，屆時將實施嚴格的保安措施，在華埠附近的Nob Hill社區將會在其中之一，對長者出入會造成很大影響？當地的社區組織對封區究竟有什麼對策和意見呢？

APEC亞太經合會議舉行期間，舊金山華埠附近的Nob Hill社區將受嚴格管制，在華埠附近的Nob Hill安全區，外圍由Clay街、Pine街、Taylor街和Stockton街劃線，介乎Washington和Clay街之間的一段Powell街亦屬於安全區，安全區將從11月13日運作至18日。

安老自助處行政總監鍾月娟表示，對華埠的長者影響很大，尤其是對他們的堂食和送餐服務，安老自助處經過商討後決定，在峰會期間，關閉位於Stockton街的建民中心，並安排建民中心的長者到Kearny街的中菲康樂中心，以及Mason街的邵逸夫爵士夫人康樂中心堂食。

而高峰會場館Moscone會展中心附近的五福康樂中心，以及美德康樂中心亦將會關閉。

安老自助處行政總監鍾月娟說：「安老自助處現時每一日差不多做1000個送餐服務，這些是傷殘長者，出不了門來飯堂堂食的，但我們又一定要繼續，所以如果那些長者住在Market街以南和華埠這兩個受影響地區，我們送餐部門同事已經跟長者們接洽，屆時會在那星期送一整個星期的餐。」

鍾月娟希望下星期市參事召開的社區會議，可以解決更多細節問題。

另一方面，華協中心社區規劃經理陳麗鏵（Rosa Chen）表示，華埠斜坡很多，如果巴士繞道的話，怕長者出入不方便。

陳麗鏵說：「我們希望政府跟我們講好，市民是要帶什麼資料外出，代表他們住在安全區，以及他們不可以帶什麼外出，如果市民做安全檢查時，如果真的要檢查，是要檢查什麼呢？如果有不可攜帶的東西，我們要通知給我們的住客早些知道，讓他們可以準備好他們的東西，如果他們要去看醫生，都可以幫他們早些準備好。」

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