【KTSF】

明年加州居民在兩家熱門快餐連鎖店消費,將會付更多錢。

快餐連鎖店Chipotle和麥當勞表示,他們明年在加州的分店將會加價,以應付更高的工資。

加州議會最近通過了一項最低工資法案,由明年4月1日起,將快餐店員工的最低工資提高到每小時20美元,此政策約有50萬名工人受惠。

但餐廳一方就表示,為了支付更高的工資,他們必須提高價格,麥當勞表示,尚未計算出價格將上漲多少。

Chipotle就說價格上漲的百分比會是中至高單位數。

