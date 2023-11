【加州新聞】加州有關部門邀集說不同語言的醫生 呼籲亞太裔社區施打疫苗（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州有關部門週三邀集說不同語言的醫生,呼籲亞太裔社區施打疫苗,預防正在流行中的三種呼吸道傳染病,至於同時施打兩種以上疫苗,到底會不會影響效力呢?

來聽專家的建議。

為了向亞太裔社區宣導打疫苗的重要性,加州社區夥伴關係和戰略傳播辦公室(Office of Community Partnerships and Strategic Communications)週三邀集說不同語言的亞裔醫生,以中文、日文、韓語和越南話等,呼籲亞太裔社區盡快接種疫苗,應對多種呼吸道傳染病。

加大戴維斯分校醫學中心醫生范大立(Dali Fan)說:「我們正處在呼吸道病毒的流行季節中,不僅有新冠病毒,還有流感病毒和RSV等等其他病毒,在我們即將迎來冬季節假日的時候,這些病毒給我們帶來的威脅很大,特別是感染率很強的新冠病毒,它的威脅最大。」

加州官方數據顯示,COVID死亡案例亞裔佔20%,是不成比例的高,建議六個月以上孩童以及所有成人,都應該施打新版COVID疫苗。

加州衛生部首席平等官Rohan Radhakrishna說:「現在接種疫苗再容易不過了,對於大多數人來說只要一劑,五歲以下兒童有可能需要兩劑,每個人都有三種疫苗選擇,不管你之前是接種哪種疫苗。」

范大立說:「我們大多數人上一次接種新冠疫苗,已經是一年多以前的事了,所以我們身體內的抗體水平已經下降了很多,現在我們急需新版的疫苗,來重新激活免疫力。」

醫生表示,六個月大以上人士,可以同時施打COVID和流感兩種疫苗,至於RSV呼吸道合胞病毒疫苗,目前提供給嬰幼兒、懷孕婦女以及長者,接種前先諮詢自己的家庭醫生,對於有民眾擔心同時接種太多疫苗,身體無法負擔或是怕影響效力,醫生也提出解答.

Radhakrishna說:「這不是真的,他們是不同的病毒,身體看到和學習後會建立記憶細胞,當身體看到真正的敵人來襲,就會準備好知道怎麼與之對抗,所以愈快接種這兩種疫苗愈好。」

目前COVID 19疫苗仍可以免費取得,其中民眾可透過健康保險獲得,沒有保險或保險不足的民眾,則可以透過聯邦疾控中心CDC的Bridge Access計畫,以及兒童疫苗計畫取得免費疫苗.

加州Myturn.ca.gov/有相關資訊,也可以撥打加州Covid熱線:1 (833) 422-4255,有多種語言服務。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。