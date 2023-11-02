【加州新聞】加州有關部門邀集說不同語言的醫生 呼籲亞太裔社區施打疫苗（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州有關部門週三邀集說不同語言的醫生，呼籲亞太裔社區施打疫苗，預防正在流行中的三種呼吸道傳染病，至於同時施打兩種以上疫苗，到底會不會影響效力呢？

來聽專家的建議。

為了向亞太裔社區宣導打疫苗的重要性，加州社區夥伴關係和戰略傳播辦公室（Office of Community Partnerships and Strategic Communications）週三邀集說不同語言的亞裔醫生，以中文、日文、韓語和越南話等，呼籲亞太裔社區盡快接種疫苗，應對多種呼吸道傳染病。

加大戴維斯分校醫學中心醫生范大立（Dali Fan）說：「我們正處在呼吸道病毒的流行季節中，不僅有新冠病毒，還有流感病毒和RSV等等其他病毒，在我們即將迎來冬季節假日的時候，這些病毒給我們帶來的威脅很大，特別是感染率很強的新冠病毒，它的威脅最大。」

加州官方數據顯示，COVID死亡案例亞裔佔20%，是不成比例的高，建議六個月以上孩童以及所有成人，都應該施打新版COVID疫苗。

加州衛生部首席平等官Rohan Radhakrishna說：「現在接種疫苗再容易不過了，對於大多數人來說只要一劑，五歲以下兒童有可能需要兩劑，每個人都有三種疫苗選擇，不管你之前是接種哪種疫苗。」

范大立說：「我們大多數人上一次接種新冠疫苗，已經是一年多以前的事了，所以我們身體內的抗體水平已經下降了很多，現在我們急需新版的疫苗，來重新激活免疫力。」

醫生表示，六個月大以上人士，可以同時施打COVID和流感兩種疫苗，至於RSV呼吸道合胞病毒疫苗，目前提供給嬰幼兒、懷孕婦女以及長者，接種前先諮詢自己的家庭醫生，對於有民眾擔心同時接種太多疫苗，身體無法負擔或是怕影響效力，醫生也提出解答．

Radhakrishna說：「這不是真的，他們是不同的病毒，身體看到和學習後會建立記憶細胞，當身體看到真正的敵人來襲，就會準備好知道怎麼與之對抗，所以愈快接種這兩種疫苗愈好。」

目前COVID 19疫苗仍可以免費取得，其中民眾可透過健康保險獲得，沒有保險或保險不足的民眾，則可以透過聯邦疾控中心CDC的Bridge Access計畫，以及兒童疫苗計畫取得免費疫苗．

加州Myturn.ca.gov/有相關資訊，也可以撥打加州Covid熱線：1 (833) 422-4255，有多種語言服務。

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