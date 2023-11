【灣區新聞】中國國際航空恢復往返舊金山及北京直飛航班（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

中國國際航空公司週三起恢復往返舊金山及北京的直飛航班,中國駐舊金山總領事以及社區領袖,一同在舊金山華埠舉行記者會慶祝,本台也用這個機會,發問關於APEC亞太經濟合作會議的保安問題。

中國駐舊金山總領事張建敏說:「我很高興能夠參與今天慶祝中國國航首班復航北京到舊金山的直飛班機,該班飛機也即將抵達,恭喜你周先生,您出色的工作。」

中國駐舊金山總領事張建敏,與中國國航舊金山營業部經理周偉,一起在舊金山華埠出席記者會的同時,來自北京的中國國航直飛航班,正準備降落在舊金山國際機場,這條航線自2020年2月起因COVID疫情停飛,現在首度恢復直航。

周偉說:「新的航班將一週兩趟,週三以及週六。」

而張建敏則在他的致辭中表示,國航是中美建交後第一個直飛美國的航空公司,所以今天的直飛復航,不僅是象徵走出疫情的陰霾,也別具歷史意義。

他也提及州長紐森上週訪華,與中國領導人習近平會晤時,同意美中的人文交流,是維護雙邊關係的關鍵,而今天的復航也可以幫助兩國的人民更密切的來往。

週三復航的時機點,恰巧碰上白宮宣布美中兩國元首將於舊金山舉辦的APEC亞太經濟合作會議上見面,對此張建敏沒有提供關於習近平訪舊金山的更多細節,但就表示持續與當地領袖保持溝通。

張建敏說:「我也見過州長,我也見過市長,我們願意和美方共同努力,使這個APEC會議取得成功。」

而我們也詢問舊金山市議會主席佩斯金(Aaron Peskin),當局會否因為最近才知道習近平將出席APEC,而改變保安的配置。

佩斯金說:「不會的,我們已經知道這個消息一段時間了,是直到最近幾天才正式宣布,但舊金山已做好準備,將會有來自聯邦、州和地方當局的數千名執法人員,舊金山已經完成了我們必須做的所有情況模擬,我們已做好100% 的準備。」

而同樣為APEC做足準備的是舊金山各地的商戶,包括華埠社區,預告將會盛大迎接來自全球各地的領袖及貴賓到此一遊。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。