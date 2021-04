PG&E陸續轉換部分住宅用戶至「分段費率計畫」（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

為支持加州節省能源計劃,太平洋煤電公司(PG&E)從這個月開始陸續轉換部分住宅用戶至Time-of-Use「分段費率計畫」,鼓勵用戶在可再生能源充足,而且用量低的時段使用能源。

加州公共事業委員會(CPUC),在2015年批准使用Time-of-Use「分段費率計劃」,旨在推動使用更多清潔能源。

為因應這項能源政策,P&E計劃從本月起一直到明年3月分區陸續推行該計劃,灣區9個縣本月最先轉換至「分段費率計劃」的是北灣Sonoma縣、5月是東灣Alameda縣、6月南灣Santa Clara縣、7月輪到舊金山、9月是San Mateo縣,剩下4個縣Contra Costa、Marin、Napa和Solano將於明年3月才會轉換。

PG&E發言人陳凱珊(Fiona Chan)表示,「分段費率計劃」顧名思義就是根據用戶在甚麼時間用電來收費,而每天下午4點到晚9點這5個小時,將是電費最貴的時段。

陳凱珊說:「因為再生能源的供應問題,從4點開始可能太陽開始落山,到夜晚9點太陽沒有了,沒辦法在加州再依靠太陽能,所以那段時間來講,那5個小時的電力需求是最大的,來自再生能源的供應也都相對少,所以價錢會貴一些。」

陳凱珊說,為降低電費,用戶可以選擇在其他19個小時裡做比較耗電的家務,PG&E的用戶,或參加社區整合計劃(CCA)的電力用戶,無須申請就會自動轉換至分段費率計劃,輪到的用戶會提前3、4個月收到一封轉換計劃通知信。

陳凱珊還說,改變用戶的用電習慣並非一朝一夕,所以PG&E也同時推出一個「12個月帳單保障計劃」。

陳凱珊說:「如果大家是這個月轉計劃,我們就會將你這個月的電費,跟以前分級制的電費同期相比一下,如果發現電費多了,我們會自動退回給你,放回你的PG&E帳戶,留在下個月用。」

此次轉換「分段費率計劃」並非包括所有住宅電力用戶,例如居住在炎熱地區,而且符合或正在參與PG&E低收入補助計劃的用戶,都不會受到影響。

陳凱珊說:「本身已經有電動車的朋友,或者有太陽能發電板的朋友,可能本身當你轉用電車計劃的電費,或太陽能發電用戶的電費,可能本身你已經有一個分段費率計劃在裡面,那些用戶就不會受到這次全面推出這個分段費率計劃的影響。」

另外,如果覺得分段費率計劃幫助不大的用戶,也可以隨時選擇退出,選擇適合自己的費率計劃,有關詳情可上網或致電查詢。

