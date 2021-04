明州非裔漢被警擊斃 當局指警員拔錯槍

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州George Floyd警暴案正在審訊之際,距離Floyd案的案發現場不遠,周日又發生類似的白人警察向非洲裔男子開槍事件,最終導致這名非洲裔男子死亡,槍擊案又引發地示威衝突,明州Hennepin縣驗屍辦公室認定這宗是兇殺案,有部份片段可能令人不安,敬請留意。

案發在周日下午兩點之前,在明尼阿波利斯市近郊,警察在公路上看見一輛車的汽車登記註冊有效期已失效,於是截停汽車查問,當警察翻查司機的資料時,發現一項對司機的拘捕令仍然生效,於是將司機扣查,期間這名司機反抗,企圖走回上車,在混亂中,有一名警察開了一槍,擊中司機,但司機繼續開車逃走,走了幾個街口之後,與另一輛汽車相撞。

警方說,救援人員嘗試挽救這名司機的生命,但結果他傷重死亡。

市警察局長Tim Gannon指,警察原本想拔出氣槍,但結果意外開錯槍。

Gannon說:「我翻看錄影,聆聽警察命令,我相信警察傾向拔出氣槍,但結果開槍擊中Wright先生,我看警察的反應以及事後的即時苦惱,覺得這是意外開槍,導致Wright死亡的悲劇。」

事發後,現場隨即爆發示威,有人舉起「黑人生命寶貴」標語,入夜之後,民眾更走去Brooklyn Center市警察總部示威,警察曾經施放催淚氣體驅散群眾,有部份商店被人打爛玻璃,明州更出動國民警衛軍駐守,當地市長也宣佈當晚實施宵禁。

