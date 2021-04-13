明州非裔漢被警擊斃 當局指警員拔錯槍

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州George Floyd警暴案正在審訊之際，距離Floyd案的案發現場不遠，周日又發生類似的白人警察向非洲裔男子開槍事件，最終導致這名非洲裔男子死亡，槍擊案又引發地示威衝突，明州Hennepin縣驗屍辦公室認定這宗是兇殺案，有部份片段可能令人不安，敬請留意。

案發在周日下午兩點之前，在明尼阿波利斯市近郊，警察在公路上看見一輛車的汽車登記註冊有效期已失效，於是截停汽車查問，當警察翻查司機的資料時，發現一項對司機的拘捕令仍然生效，於是將司機扣查，期間這名司機反抗，企圖走回上車，在混亂中，有一名警察開了一槍，擊中司機，但司機繼續開車逃走，走了幾個街口之後，與另一輛汽車相撞。

警方說，救援人員嘗試挽救這名司機的生命，但結果他傷重死亡。

市警察局長Tim Gannon指，警察原本想拔出氣槍，但結果意外開錯槍。

Gannon說：「我翻看錄影，聆聽警察命令，我相信警察傾向拔出氣槍，但結果開槍擊中Wright先生，我看警察的反應以及事後的即時苦惱，覺得這是意外開槍，導致Wright死亡的悲劇。」

事發後，現場隨即爆發示威，有人舉起「黑人生命寶貴」標語，入夜之後，民眾更走去Brooklyn Center市警察總部示威，警察曾經施放催淚氣體驅散群眾，有部份商店被人打爛玻璃，明州更出動國民警衛軍駐守，當地市長也宣佈當晚實施宵禁。

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