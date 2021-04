【KTSF】

田納西州東部城市Knoxville一間高中發生涉及警察的衝突事件,涉事警察受傷,另外一人則死亡,警方同時扣留了另一人調查。

事發在當地的Austin-East Magnet高中,Knoxville警方在社交網的發文表示,警員在下午接報,學校有一個男人可能持槍,於是到場調查並見到該男人,警察上前期間有人開槍,一名警察中了一槍,送院治療,沒有生命危險。

另外一名男子則在現場宣告不治,事件中沒有其他人受傷,學校也一早安排學生離開,由父母把他們接走。

