舊金山周一重開部分學校 華裔家長談過去一年經歷（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

自從疫情以來，舊金山（三藩市）聯合校區關閉學校，只提供網上授課已經一年有多，終於周一重開部分學校，讓年幼的學生可以重返校園，本台訪問了一個居住在日落區的華裔家庭，父親目前獨自照顧4個兒子，最小的4歲弟弟周一第一天到校區的幼兒園上課。

張太華有4個兒子，最小的4歲，大兒子13歲，都是舊金山聯合校區的學生，校區周一重開大部分的幼兒園，小兒子James第一天上學。

張太華說：「他不想去，在家玩，他不想去，他哥哥都在家，他不想去。」

疫情期間，張太華失去工作，因為兒子們年幼，學校又只提供網上授課，所以張太華就留在家裡照顧孩子，而去年9月開始，他的太太到海軍受訓，張太華父兼母職，周一學校重開，小兒子終於可以上學。

張太華說：「我輕鬆很多，在這裡他們能學到東西，有朋友，現在我累點沒關係，主要是孩子有更好的環境，有老師有同學，在家裡很單調，我在家裡做飯洗碗、洗衣服、疊衣服，還要照顧他們，也比較累。」

James的三個哥哥暫時仍然待在家裡遙距上學，按照舊金山校區重開的時間表，周一除了幼兒園之外，22間小學重開低年級，下星期一開始，3到5年級的學生重返校園，到4月26號開始，所有小學重開，所以James讀幼稚園的哥哥Jason下星期上學，而讀4年級的哥哥Steven，到月底可以上學。

至於校區的初中和高中今個學年不會重開，只會讓有特殊需要的極少數學生親身上課，所以大哥哥Andy餘下的學年都要繼續網上學習。

張太華說：「這段時間已經有一年，我只能在家裡陪兒子，週末帶他們出去，否則在家裡就是玩遊戲，所以我們一般週末和朋友一起，去爬爬山，去海邊，活動活動。」

舊金山市長布里德早上到Bret Harte小學迎接學生。

布里德說：「大家花了許多功夫，坦白地說人們放下把戲和不同的意見，為孩子們著想。」

而學生最想做的就是…

就讀二年級的Anijah Harrell說：「我第一件要做到事，就是擁抱我所有的朋友。」

對於張太華來說，他最盼望太太完成訓練後回家，4個兒子都可以到學校上課，一家人恢復正常的生活。

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