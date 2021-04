舊金山周一重開部分學校 華裔家長談過去一年經歷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

自從疫情以來,舊金山(三藩市)聯合校區關閉學校,只提供網上授課已經一年有多,終於周一重開部分學校,讓年幼的學生可以重返校園,本台訪問了一個居住在日落區的華裔家庭,父親目前獨自照顧4個兒子,最小的4歲弟弟周一第一天到校區的幼兒園上課。

張太華有4個兒子,最小的4歲,大兒子13歲,都是舊金山聯合校區的學生,校區周一重開大部分的幼兒園,小兒子James第一天上學。

張太華說:「他不想去,在家玩,他不想去,他哥哥都在家,他不想去。」

疫情期間,張太華失去工作,因為兒子們年幼,學校又只提供網上授課,所以張太華就留在家裡照顧孩子,而去年9月開始,他的太太到海軍受訓,張太華父兼母職,周一學校重開,小兒子終於可以上學。

張太華說:「我輕鬆很多,在這裡他們能學到東西,有朋友,現在我累點沒關係,主要是孩子有更好的環境,有老師有同學,在家裡很單調,我在家裡做飯洗碗、洗衣服、疊衣服,還要照顧他們,也比較累。」

James的三個哥哥暫時仍然待在家裡遙距上學,按照舊金山校區重開的時間表,周一除了幼兒園之外,22間小學重開低年級,下星期一開始,3到5年級的學生重返校園,到4月26號開始,所有小學重開,所以James讀幼稚園的哥哥Jason下星期上學,而讀4年級的哥哥Steven,到月底可以上學。

至於校區的初中和高中今個學年不會重開,只會讓有特殊需要的極少數學生親身上課,所以大哥哥Andy餘下的學年都要繼續網上學習。

張太華說:「這段時間已經有一年,我只能在家裡陪兒子,週末帶他們出去,否則在家裡就是玩遊戲,所以我們一般週末和朋友一起,去爬爬山,去海邊,活動活動。」

舊金山市長布里德早上到Bret Harte小學迎接學生。

布里德說:「大家花了許多功夫,坦白地說人們放下把戲和不同的意見,為孩子們著想。」

而學生最想做的就是…

就讀二年級的Anijah Harrell說:「我第一件要做到事,就是擁抱我所有的朋友。」

對於張太華來說,他最盼望太太完成訓練後回家,4個兒子都可以到學校上課,一家人恢復正常的生活。

