舊金山華埠中央地鐵工地發生爆炸冒濃煙

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）華埠中央地鐵工地對開地底下周一早上突然冒出大量濃煙，消防員需要到場協助，PG&E（太平洋煤電公司）承認，當時他們的承建商正在進行工程，而當中出現了故障。

由觀眾提供的片段顯示，大量濃煙由中央地鐵工地對開的地底湧上半空，在附近辦公的華埠街坊會主席李兆祥目睹案發經過。

李兆祥說：「我10時半時，見到美國銀行的地底有煙走出來，過不夠5分鐘，煙就飛上來，整條街都黑了，我座樓剛剛在美國銀行旁邊，所以我叫住客通通關上門，就走出來，避一避。」

附近有商戶表示，由於該一帶正進行工程，周日開始已經停電。

商戶說：「剛剛有電，10時，剛剛有電，我準備做生意，那裏就爆炸，10到15分鐘左右，就爆炸了，煙就湧入我店舖，很大煙，看都看不見，都不知道發生什麼事。」

濃煙湧出後，消防員隨即到場協助，很快就將地底的火警救熄，沒有人受傷，但當局沒有透露地底有沒有發生爆炸。

PG&E表示，他們的承建商周日晚凌晨至周一早上6時原定在該區地底修補地下電力設施，以支援中央地鐵通車後的運作，初步相信過程中有設施出現故障，導致今次事件。

陳凱珊說：「大概周一早上11時，我們發現供電仍未恢復正常，當我們同事再去調查，究竟發生甚麼事時，我們在華埠這個地點發現一些地下的電力設備有一個故障，造成今早大概在11時，2,800多戶用戶停電，影響都很大，首先我們都不好意思，對商戶造成很多不便，可能有些朋友都嚇倒，在現場經過的話。」

陳凱珊表示，停電的2,800多戶中，有約2,000戶在下午1時已經恢復供電，PG&E會動用後備電源，為剩下受影響的人供電，她透露，由於地底設施損毀嚴重，可能有少部分人周一晚未必有電用。

商戶說：「我們昨天（周日）到現在都無電，冰箱裡的東西全部要掉，所以損失很嚴重，冰箱有很多東西，還有又開不到舖，特別這個疫情，我們已經很難捱，所以看看你們有沒有人幫一幫，或者解釋一下。」

陳凱珊表示，PG&E會對事件的起因進行詳細的調查，PG&E亦派出懂講中文的職員到場協助，對於受影響的商戶，職員已經向他們派發索償表格，希望盡一切辦法幫助他們。

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