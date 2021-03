舊金山華埠中央地鐵工地發生爆炸冒濃煙

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)華埠中央地鐵工地對開地底下周一早上突然冒出大量濃煙,消防員需要到場協助,PG&E(太平洋煤電公司)承認,當時他們的承建商正在進行工程,而當中出現了故障。

由觀眾提供的片段顯示,大量濃煙由中央地鐵工地對開的地底湧上半空,在附近辦公的華埠街坊會主席李兆祥目睹案發經過。

李兆祥說:「我10時半時,見到美國銀行的地底有煙走出來,過不夠5分鐘,煙就飛上來,整條街都黑了,我座樓剛剛在美國銀行旁邊,所以我叫住客通通關上門,就走出來,避一避。」

附近有商戶表示,由於該一帶正進行工程,周日開始已經停電。

商戶說:「剛剛有電,10時,剛剛有電,我準備做生意,那裏就爆炸,10到15分鐘左右,就爆炸了,煙就湧入我店舖,很大煙,看都看不見,都不知道發生什麼事。」

濃煙湧出後,消防員隨即到場協助,很快就將地底的火警救熄,沒有人受傷,但當局沒有透露地底有沒有發生爆炸。

PG&E表示,他們的承建商周日晚凌晨至周一早上6時原定在該區地底修補地下電力設施,以支援中央地鐵通車後的運作,初步相信過程中有設施出現故障,導致今次事件。

陳凱珊說:「大概周一早上11時,我們發現供電仍未恢復正常,當我們同事再去調查,究竟發生甚麼事時,我們在華埠這個地點發現一些地下的電力設備有一個故障,造成今早大概在11時,2,800多戶用戶停電,影響都很大,首先我們都不好意思,對商戶造成很多不便,可能有些朋友都嚇倒,在現場經過的話。」

陳凱珊表示,停電的2,800多戶中,有約2,000戶在下午1時已經恢復供電,PG&E會動用後備電源,為剩下受影響的人供電,她透露,由於地底設施損毀嚴重,可能有少部分人周一晚未必有電用。

商戶說:「我們昨天(周日)到現在都無電,冰箱裡的東西全部要掉,所以損失很嚴重,冰箱有很多東西,還有又開不到舖,特別這個疫情,我們已經很難捱,所以看看你們有沒有人幫一幫,或者解釋一下。」

陳凱珊表示,PG&E會對事件的起因進行詳細的調查,PG&E亦派出懂講中文的職員到場協助,對於受影響的商戶,職員已經向他們派發索償表格,希望盡一切辦法幫助他們。

