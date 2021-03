英國、美國、加拿大響應歐盟制裁新疆官員

【有線新聞】

歐盟宣布就新疆人權問題,制裁中國官員及新疆執法機關後,美國、加拿大和英國隨即響應,指有壓倒性證據顯示中國利用不同手段,打壓新疆維吾爾人。中方表明,不擔心歐美有協調的制裁行動。

美國財政部跟隨歐盟行動,制裁4名新疆官員。其中新疆生產建設兵團黨委書記王君正,以及新疆公安廳廳長陳明國,是新加入美國制裁名單。而新疆前政法委書記朱海侖,和新疆維吾爾自治區黨委常委政法委書記王明山,早前已在美國制裁名單。

今次是拜登政府年初上任後,對中方首個主要制裁。國務卿布林肯,連同加拿大外長加爾諾和英國外相藍韜文,發表聯合聲明,指有壓倒性證據,包括中方政府文件、衞星影像和證人證詞,都指出中國利用限制宗教自由,強迫勞動、再教育營和強制絕育手段,滅絕維吾爾傳統;今次和歐盟同時行動,是要促請中國,停止壓迫新疆維吾爾人和其他少數民族,釋放被拘押的人。

有美國高官透露,每日都有和歐洲各國官員聯絡,商討中國議題。白宮否認是因應上周,在阿拉斯加的中美高層會談結果而決定加入制裁。美國白宮發言人普薩基說:「沒有任何會面可改變我們關注的事項,我暫時未能預計未來是否繼續制裁。」

加拿大總理杜魯多表明加入制裁行列,和中國拘留及起訴兩名加拿大公民無關。

