緬甸軍政府指,示威至今有164名示威者死亡。

軍方在記者會上,對有人死亡表示遺憾,又指9名軍警亦殉職。

軍方指控反政變示威者破壞財產、煽動騷亂,批評醫護罷工導致新型肺炎患者等病人死亡,是不負責任。

記者會又播放片段,聲稱是前地方官員的男子,承認以金條、現金等賄賂國務資政昂山素姬;亦有首都官員在片中指控她造票。

當地人權組織則指,示威至今造成至少250人死亡。

