【灣區新聞】舊金山假日購物旺季盜竊案跌至5年來最低水平（視頻）

舊金山(三藩市)警方表示,當局的執法行動,導致全市盜竊案減少。

當局指,從2023年11月20日至今年1月1日期間,數據與前一年同期相比,舊金山盜竊案,包括零售盜竊和車內盜竊案下降48%,偷車案減少17%。

市府週三亦宣布,2023年假日購物旺季,舊金山的盜竊案數量跌至5年來的最低水平,而前往市中心目的地的遊客數量就有所增加。

執法部門指,一直在進行持續的戰略工作,打擊全市範圍內的盜竊行為,並在假期期間加強購物區的巡邏,另外亦與州和聯邦政府協調努力掃蕩毒品市場。

另外,與去年同期相比,舊金山聯合廣場和市中心等主要零售區客流量有所增加,聯合廣場的每日訪客量增加了11%,踏入2024年,市府承諾將努力維持減低罪案水平,當中包括安裝400個新的車牌攝影機,透過擴大輔警計劃,來部署更多巡邏人員。

市府又表示,下個月將有三年多來規模最大的學警班畢業,現時投考警察學院的申請人數目,達到了五年來的最高水平,警校正在增加更多的課程。

