【全國新聞】網路綁架近年呈上升趨勢 中國留學生成匪徒目標

【KTSF 朱慧琪報導】

報告顯示，近年網路綁架呈上升趨勢，綁匪現在經常使用人工智能技術犯案，甚麼是網路綁架呢？

17歲的中國留學生莊凱的案例，就是「網路綁架」，網路綁匪會脅迫受害人拍攝自己的照片，讓他們看起來像被囚禁，並指示他們將照片發給父母。

在中國，莊凱的家人同樣害怕，因為他們無法聯絡到莊凱，他們有收到威脅的訊息，之後家屬聯繫了莊凱在猶他州的學校。

Riverdale縣警長Casey Warren說：「匪徒要他自我隔離在樹林，或遠離社區，就是為了盡量勒索更多的錢。」

在近數個月來，中國公安曾警示中國留學生，詐騙集團經常會冒充官員，威脅國際留學生，如果他們不配合的話，就會立即逮捕他們、驅逐他們出境，並處以重刑。

中國公安建議，中國留學生如果接到這類電話，就應當立即掛斷，並聯繫駐當地的中國使領館、學校的老師和同學或當地警方。

在去年11月時，上海公安接獲通報指，一對夫婦在高速公路上接到威脅電話，他們在電話裡聽到兒子的哭聲，匪徒要求他們支付相等7萬美元的贖金，在與匪徒對話期間，這對夫婦遇到一名警員，警員懷疑這是一個騙局，並阻止該名媽媽轉賬給匪徒。

而在近年來，美國各地也出現過類似的案件。

受害人一說：「我若不按照他（匪徒）所說的去做，他會殺了我母親。」

受害人二說：「看起來十足是我姐姐打電話來，但電話裡是一個男人向我尖叫。」

受害人三說：「如果有人告訴我，電話裡不是我的妻子，我會說你在撒謊。」

受害人四說：「我很難向你形容，這一切聽起來有多真實。」

有退休警員提醒大家，匪徒行騙時會向目標人物，強調事態危急，碰到這個情況，你就要提高警惕。

退休警察局長Chris Bertram說：「讓你進入危機模式，要你馬上解決，這個往往都是為了要錢。」

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