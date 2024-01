【全國新聞】網路綁架近年呈上升趨勢 中國留學生成匪徒目標

【KTSF 朱慧琪報導】

報告顯示,近年網路綁架呈上升趨勢,綁匪現在經常使用人工智能技術犯案,甚麼是網路綁架呢?

17歲的中國留學生莊凱的案例,就是「網路綁架」,網路綁匪會脅迫受害人拍攝自己的照片,讓他們看起來像被囚禁,並指示他們將照片發給父母。

在中國,莊凱的家人同樣害怕,因為他們無法聯絡到莊凱,他們有收到威脅的訊息,之後家屬聯繫了莊凱在猶他州的學校。

Riverdale縣警長Casey Warren說:「匪徒要他自我隔離在樹林,或遠離社區,就是為了盡量勒索更多的錢。」

在近數個月來,中國公安曾警示中國留學生,詐騙集團經常會冒充官員,威脅國際留學生,如果他們不配合的話,就會立即逮捕他們、驅逐他們出境,並處以重刑。

中國公安建議,中國留學生如果接到這類電話,就應當立即掛斷,並聯繫駐當地的中國使領館、學校的老師和同學或當地警方。

在去年11月時,上海公安接獲通報指,一對夫婦在高速公路上接到威脅電話,他們在電話裡聽到兒子的哭聲,匪徒要求他們支付相等7萬美元的贖金,在與匪徒對話期間,這對夫婦遇到一名警員,警員懷疑這是一個騙局,並阻止該名媽媽轉賬給匪徒。

而在近年來,美國各地也出現過類似的案件。

受害人一說:「我若不按照他(匪徒)所說的去做,他會殺了我母親。」

受害人二說:「看起來十足是我姐姐打電話來,但電話裡是一個男人向我尖叫。」

受害人三說:「如果有人告訴我,電話裡不是我的妻子,我會說你在撒謊。」

受害人四說:「我很難向你形容,這一切聽起來有多真實。」

有退休警員提醒大家,匪徒行騙時會向目標人物,強調事態危急,碰到這個情況,你就要提高警惕。

退休警察局長Chris Bertram說:「讓你進入危機模式,要你馬上解決,這個往往都是為了要錢。」

