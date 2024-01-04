【全國新聞】猶他州失蹤17歲中國留學生尋回 當局證實是網路綁架案受害人

【KTSF 朱慧琪報導】

猶他州一名失蹤的17歲中國留學生日前尋回，當局證實是中國的犯罪集團策劃的一宗「網路綁架」案，匪徒威脅會傷害受害者家人，並指示受害人假裝失蹤，再向家人勒索贖金。

事發在12月28日，猶他州一間高中報案，指該校一名17歲、姓名譯音莊凱（Kai Zhuang）的中國留學生失蹤。

學校指，莊凱在中國的父母收到照片、勒索信和要求贖金，懷疑莊凱被綁架，受害人家屬曾將約8萬美元轉入匪徒在中國的銀行戶口，警方在上週日在Brigham市附近一個露營帳幕發現莊凱。

當地警方週三證實，網路綁架者來自中國，Riverdale縣警長Casey Warren表示，匪徒逼莊凱向他們支付幾千美元，否則會傷害他在中國的家人。

Riverdale縣警長Casey Warren說：「基本上匪徒表示，如果受害人不照指示做，他在中國的家人就會有危險，匪徒不是親自與他們對話，而是透過電話，因為他們來自中國，所以相信受害人在美國這樣做，是為了保護他在中國的家人

Warren警長說，當莊凱的父母查問錢去了哪裡時，匪徒就改變了手法。

Warren警長說：「他們指示莊凱自我隔離，然後就開始直接針對他父母。」

警方相信，匪徒從受害人家屬一共拿走大約8萬美元，Warren警長表示，警方透過莊凱的舊手機訊號，而追蹤到他在Brigham市附近一個山區，當時莊凱並未準備在寒冬天氣中露營。

Warren警長說：「在帳幕中物資很少，只有一個睡袋、一張錫箔毯和幾部手機，我們認為這些手機是用來監控這宗網路綁架案，莊凱想做的第一件事，就是聯繫他在中國的家人，確保他們無事

安全專家表示，網路犯罪分子經常會在社交媒體貼文中，取得所需要的資訊去勒索受害人。

根據聯邦調查局（FBI）表示，網路綁架呈上升趨勢，留學生通常是匪徒目標，匪徒向他們的家人勒索贖金。

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