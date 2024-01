【全國新聞】猶他州失蹤17歲中國留學生尋回 當局證實是網路綁架案受害人

【KTSF 朱慧琪報導】

猶他州一名失蹤的17歲中國留學生日前尋回,當局證實是中國的犯罪集團策劃的一宗「網路綁架」案,匪徒威脅會傷害受害者家人,並指示受害人假裝失蹤,再向家人勒索贖金。

事發在12月28日,猶他州一間高中報案,指該校一名17歲、姓名譯音莊凱(Kai Zhuang)的中國留學生失蹤。

學校指,莊凱在中國的父母收到照片、勒索信和要求贖金,懷疑莊凱被綁架,受害人家屬曾將約8萬美元轉入匪徒在中國的銀行戶口,警方在上週日在Brigham市附近一個露營帳幕發現莊凱。

當地警方週三證實,網路綁架者來自中國,Riverdale縣警長Casey Warren表示,匪徒逼莊凱向他們支付幾千美元,否則會傷害他在中國的家人。

Riverdale縣警長Casey Warren說:「基本上匪徒表示,如果受害人不照指示做,他在中國的家人就會有危險,匪徒不是親自與他們對話,而是透過電話,因為他們來自中國,所以相信受害人在美國這樣做,是為了保護他在中國的家人

Warren警長說,當莊凱的父母查問錢去了哪裡時,匪徒就改變了手法。

Warren警長說:「他們指示莊凱自我隔離,然後就開始直接針對他父母。」

警方相信,匪徒從受害人家屬一共拿走大約8萬美元,Warren警長表示,警方透過莊凱的舊手機訊號,而追蹤到他在Brigham市附近一個山區,當時莊凱並未準備在寒冬天氣中露營。

Warren警長說:「在帳幕中物資很少,只有一個睡袋、一張錫箔毯和幾部手機,我們認為這些手機是用來監控這宗網路綁架案,莊凱想做的第一件事,就是聯繫他在中國的家人,確保他們無事

安全專家表示,網路犯罪分子經常會在社交媒體貼文中,取得所需要的資訊去勒索受害人。

根據聯邦調查局(FBI)表示,網路綁架呈上升趨勢,留學生通常是匪徒目標,匪徒向他們的家人勒索贖金。

