【娛樂新聞】為演唱會大搞驚喜 MIRROR四子同日推出首支個人派台歌

MIRROR踏入2024年，除了推出團歌〈Rocketstars〉外，趁著即將舉行的演唱會，隊中四位成員：楊樂文Lokman、王智德Alton、邱傲然Tiger及陳瑞輝Frankie於開Show前夕，同日推出他們的個人單曲，給粉絲們最大的驚喜。

適逢五周年加上演唱會，當然要給大家一點驚喜！Alton道：「5周年演唱會，當然要帶啲新嘢俾大家，當中莫過於就係我哋四個一人做一隻新歌俾大家，夠晒誠意，而且4個人都有唔同風格！」Lokman的〈如果電話亭〉玩味較濃，他介紹道：「〈如果電話亭〉就好似多啦A夢嘅法寶，同時亦貫徹歌曲主題，想大家做事唔使咁認真，自己覺得點就點，想諗啲乜就諗啲乜，想講啲乜就講啲乜，想玩啲乜就玩啲乜，如果係咁就發達喇！」Lokman亦有藉著歌曲審視自己，道：「自己係一個認真同太有條理嘅人，有陣時咁認真太有條理，有啲moment會好辛苦，呢首歌都係叫自己，試下亂諗嘢唔好咁有條理，放鬆下！」

至於Alton則以他擅長的Rap詞，製作新歌〈非物質文化遺產〉，Alton道：「嚴格嚟講係自己第一首Solo歌，今次帶啲新嘢俾大家，首歌係說唱Rap嘅Hip Hop作品，做呢首歌嘅時候諗返起一個Talk Show嘅環節，都係講自己嘅故事，今次變咗做一首歌，希望大家可以聽下我嘅故事。我嘅故仔其實對於大家都會有共鳴，因為香港打工仔面對一啲問題同壓力，最後出口都係自己，所以好希望大家都可以搵到呢份資產。」

Tiger鍾情美式搖滾，他的首支單曲〈Alright〉亦朝著這個方向製作，Tiger道：「〈Alright〉係一個好有意思嘅Project，搵咗天衡一齊做呢首歌，由開始寫、錄製都有參與，結他有部份我自己彈，然後詞就交俾Oscar。呢首歌講嘅係入行呢幾年嘅心路歷程，一啲人一啲事，有感覺嘅人睇咗就有感覺。」Tiger在拍攝歌曲宣傳短片當日，現場每一個聽過〈Alright〉的人，都覺得他的聲底似謝霆鋒，Tiger對此表示：「好奇怪，我自己由細到大都冇覺得過，但錄緊，錄完俾屋企人同其他朋友聽，都覺得點解有謝霆鋒Feel？有70%嘅人係覺得似，但我唔覺，係就好囉！最緊要你哋開心。」

至於Frankie的新歌叫〈皮思苦〉，是一首抒情中板作品，他介紹道：「今次有徐浩幫手作曲同監製，Oscar寫詞。出道5年，做過大大小小節目，拍過廣告、劇集，做過好多嘢，而觀眾好敏感，會好記得我哋做過啲乜嘢講過乜嘢，有啲可能係節目效果，純粹小誤解，但累積上嚟可能變成大誤解，但唔緊要，做得自己自然舒服，大家又睇得舒服，唔使理咁多人設嘅嘢。」Frankie希望透過歌曲，讓皮寶寶及廣大樂迷了解他的想法，他續道：「大家對我有少少誤解，但唔緊要，我都係會做自然嘅自己俾大家睇。」

礙於MIRROR正忙於籌備演唱會，MV將於稍後才推出，但四首歌將會在演唱會中首度獻唱，而四人各自都透露了一些細節，其中Alton道：「我嗰Part係Hip Hop啲街頭味重啲，喺演唱會裡面，會同其他都有街頭元素味道嘅朋友仔做一個大表演俾大家睇。」Lokman聽罷Alton介紹，也搞笑道：「我嗰首係開心啲Upbeat啲為主，有啲funk、電子，亦都係喺演唱會裡面同一啲街頭味重啲嘅朋友有一Part嘅表演，令人好期待㗎！」至於Tiger就表示：「第一次喺演唱會演出，所以好緊張。（會彈結他？）係有機會可以可能喺呢個Show度，或者好大機會演出，實情操作係點呢？就未知住！」Frankie亦和應道：「我同Tiger都有啲新嘗試，係我一直以嚟好想做嘅，但唔知Tiger想唔想做，不過就一齊做咗佢啦！」Tiger即道：「應該係變魔術。」Frankie也跟隨著Tiger笑道：「講下笑，變下魔術咁啦！會唔會跳舞？我首歌中板，都有啲Beat，但我之前話好想出跳舞歌，唱〈皮思苦〉會唔會跳舞就到時就會知喇！」