【娛樂新聞】為演唱會大搞驚喜 MIRROR四子同日推出首支個人派台歌

MIRROR踏入2024年,除了推出團歌〈Rocketstars〉外,趁著即將舉行的演唱會,隊中四位成員:楊樂文Lokman、王智德Alton、邱傲然Tiger及陳瑞輝Frankie於開Show前夕,同日推出他們的個人單曲,給粉絲們最大的驚喜。 適逢五周年加上演唱會,當然要給大家一點驚喜!Alton道:「5周年演唱會,當然要帶啲新嘢俾大家,當中莫過於就係我哋四個一人做一隻新歌俾大家,夠晒誠意,而且4個人都有唔同風格!」Lokman的〈如果電話亭〉玩味較濃,他介紹道:「〈如果電話亭〉就好似多啦A夢嘅法寶,同時亦貫徹歌曲主題,想大家做事唔使咁認真,自己覺得點就點,想諗啲乜就諗啲乜,想講啲乜就講啲乜,想玩啲乜就玩啲乜,如果係咁就發達喇!」Lokman亦有藉著歌曲審視自己,道:「自己係一個認真同太有條理嘅人,有陣時咁認真太有條理,有啲moment會好辛苦,呢首歌都係叫自己,試下亂諗嘢唔好咁有條理,放鬆下!」 至於Alton則以他擅長的Rap詞,製作新歌〈非物質文化遺產〉,Alton道:「嚴格嚟講係自己第一首Solo歌,今次帶啲新嘢俾大家,首歌係說唱Rap嘅Hip Hop作品,做呢首歌嘅時候諗返起一個Talk Show嘅環節,都係講自己嘅故事,今次變咗做一首歌,希望大家可以聽下我嘅故事。我嘅故仔其實對於大家都會有共鳴,因為香港打工仔面對一啲問題同壓力,最後出口都係自己,所以好希望大家都可以搵到呢份資產。」 Tiger鍾情美式搖滾,他的首支單曲〈Alright〉亦朝著這個方向製作,Tiger道:「〈Alright〉係一個好有意思嘅Project,搵咗天衡一齊做呢首歌,由開始寫、錄製都有參與,結他有部份我自己彈,然後詞就交俾Oscar。呢首歌講嘅係入行呢幾年嘅心路歷程,一啲人一啲事,有感覺嘅人睇咗就有感覺。」Tiger在拍攝歌曲宣傳短片當日,現場每一個聽過〈Alright〉的人,都覺得他的聲底似謝霆鋒,Tiger對此表示:「好奇怪,我自己由細到大都冇覺得過,但錄緊,錄完俾屋企人同其他朋友聽,都覺得點解有謝霆鋒Feel?有70%嘅人係覺得似,但我唔覺,係就好囉!最緊要你哋開心。」 至於Frankie的新歌叫〈皮思苦〉,是一首抒情中板作品,他介紹道:「今次有徐浩幫手作曲同監製,Oscar寫詞。出道5年,做過大大小小節目,拍過廣告、劇集,做過好多嘢,而觀眾好敏感,會好記得我哋做過啲乜嘢講過乜嘢,有啲可能係節目效果,純粹小誤解,但累積上嚟可能變成大誤解,但唔緊要,做得自己自然舒服,大家又睇得舒服,唔使理咁多人設嘅嘢。」Frankie希望透過歌曲,讓皮寶寶及廣大樂迷了解他的想法,他續道:「大家對我有少少誤解,但唔緊要,我都係會做自然嘅自己俾大家睇。」 礙於MIRROR正忙於籌備演唱會,MV將於稍後才推出,但四首歌將會在演唱會中首度獻唱,而四人各自都透露了一些細節,其中Alton道:「我嗰Part係Hip Hop啲街頭味重啲,喺演唱會裡面,會同其他都有街頭元素味道嘅朋友仔做一個大表演俾大家睇。」Lokman聽罷Alton介紹,也搞笑道:「我嗰首係開心啲Upbeat啲為主,有啲funk、電子,亦都係喺演唱會裡面同一啲街頭味重啲嘅朋友有一Part嘅表演,令人好期待㗎!」至於Tiger就表示:「第一次喺演唱會演出,所以好緊張。(會彈結他?)係有機會可以可能喺呢個Show度,或者好大機會演出,實情操作係點呢?就未知住!」Frankie亦和應道:「我同Tiger都有啲新嘗試,係我一直以嚟好想做嘅,但唔知Tiger想唔想做,不過就一齊做咗佢啦!」Tiger即道:「應該係變魔術。」Frankie也跟隨著Tiger笑道:「講下笑,變下魔術咁啦!會唔會跳舞?我首歌中板,都有啲Beat,但我之前話好想出跳舞歌,唱〈皮思苦〉會唔會跳舞就到時就會知喇!」

