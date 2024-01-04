【灣區新聞】涉槍殺奧克蘭越裔警員 27歲疑犯被捕

【KTSF 毛皓延報導】

奧克蘭（屋崙）警方消息來源確認，開槍殺害越南裔警員黎順（Tuan Le）的是一名27歲男子，他目前被羈押在縣監獄，案中亦有多名疑犯被捕，社區人士為此感到欣慰，形容殉職警員不論是當值，抑或是休班時都是奧克蘭社區的一份子。

奧克蘭警方無線電：「所有人注意，警員黎順的兇手已被捕，致那晚之後一直工作的所有警員，調度員想感謝你們。」

這段無線電通話，是奧克蘭警方調度員發給所有警員的訊息，雖然奧克蘭當局未有確認涉嫌槍手身份，但警方來源透露，開槍的是一名27歲男子Mark Demetrious Sanders，他週三在Livermore被捕。

根據資料，他目前被關押在Santa Rita縣監獄，牽涉謀殺、持槍襲擊和爆竊等罪名，將會在週四提堂。

另一方面，警員黎順在上星期五被殺害後，警方週末拘捕案中多名疑犯，有社區人士感到鬆一口氣。

社區領袖陳錫澎（Carl Chan）說：「這代表他們不再在街上，打劫民眾、傷害商戶或殺害市民，黎警員對我們社區作出了很多貢獻。」

陳錫澎說，黎警員無論是否當值時，都是奧克蘭社區一份子，說他的文化背景協助打破隔膜，特別是在小西貢區。

奧克蘭越南裔商會主席Jennifer Tran形容，民眾覺得好像有人照顧著他們一樣。

Tran說：「黎警員會派他的卡片給你，然後說這是我的電話，隨時隨地打給我，對於一個不感到被代表的社區，是意義重大，雖令人傷心，但市民從沒停止打電話給他。」

黎警員上星期五凌晨正執行臥底職務，在調查一間涉嫌非法的大麻種植場，被打劫時遭到射殺。

警方來源表示，最少7人被捕，並將會有更多人落網。

Alameda地檢官Pamela Price案發後發聲明指，已準備好檢控涉案者。

陳錫澎說，很多人都對Price處理案件感到擔憂。

陳錫澎說：「我們會幫助黎警員家屬，但我們也想確保公義能得到彰顯。」

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