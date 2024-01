【灣區新聞】涉槍殺奧克蘭越裔警員 27歲疑犯被捕

【KTSF 毛皓延報導】

奧克蘭(屋崙)警方消息來源確認,開槍殺害越南裔警員黎順(Tuan Le)的是一名27歲男子,他目前被羈押在縣監獄,案中亦有多名疑犯被捕,社區人士為此感到欣慰,形容殉職警員不論是當值,抑或是休班時都是奧克蘭社區的一份子。

奧克蘭警方無線電:「所有人注意,警員黎順的兇手已被捕,致那晚之後一直工作的所有警員,調度員想感謝你們。」

這段無線電通話,是奧克蘭警方調度員發給所有警員的訊息,雖然奧克蘭當局未有確認涉嫌槍手身份,但警方來源透露,開槍的是一名27歲男子Mark Demetrious Sanders,他週三在Livermore被捕。

根據資料,他目前被關押在Santa Rita縣監獄,牽涉謀殺、持槍襲擊和爆竊等罪名,將會在週四提堂。

另一方面,警員黎順在上星期五被殺害後,警方週末拘捕案中多名疑犯,有社區人士感到鬆一口氣。

社區領袖陳錫澎(Carl Chan)說:「這代表他們不再在街上,打劫民眾、傷害商戶或殺害市民,黎警員對我們社區作出了很多貢獻。」

陳錫澎說,黎警員無論是否當值時,都是奧克蘭社區一份子,說他的文化背景協助打破隔膜,特別是在小西貢區。

奧克蘭越南裔商會主席Jennifer Tran形容,民眾覺得好像有人照顧著他們一樣。

Tran說:「黎警員會派他的卡片給你,然後說這是我的電話,隨時隨地打給我,對於一個不感到被代表的社區,是意義重大,雖令人傷心,但市民從沒停止打電話給他。」

黎警員上星期五凌晨正執行臥底職務,在調查一間涉嫌非法的大麻種植場,被打劫時遭到射殺。

警方來源表示,最少7人被捕,並將會有更多人落網。

Alameda地檢官Pamela Price案發後發聲明指,已準備好檢控涉案者。

陳錫澎說,很多人都對Price處理案件感到擔憂。

陳錫澎說:「我們會幫助黎警員家屬,但我們也想確保公義能得到彰顯。」

