日本能登半島地震增至最少78人死,51人失蹤。

重災區輪島市及珠洲市分別有44人及23人死亡,當局派員評估房屋倒塌風險,並加緊搜救被困的人。由於多處道路嚴重損毀,偏遠地區的救援行動困難重重。

石川縣超過11萬戶停水,3.4萬人無家可歸,多個避難所糧食、燃料短缺。

氣象廳預測有大雨及寒冷,提醒災民小心山泥傾瀉,做好保暖措施。

