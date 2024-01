【國際新聞】日航三機長供稱降落時沒發現海保廳飛機

【有線新聞】

日本東京羽田機場兩機相撞事故,日航客機三名機長供稱事發時沒有發現前面有海上保安廳飛機,對方機長則說見到機尾突然起火才知道發生事故。日航估計事故令公司損失約150億日圓,折合約8.1億港元。

早上有調查人員,到出事的羽田機場C跑道蒐證,在零件等證物旁放置號碼牌標示。日本國土交通省轄下的運輸安全委員會,仍在調查為何控制塔發出的指示,和海上保安廳飛機收到的有出入。

日航說出事JL516航班的三名機長降落時均沒有發現前方有海上保安廳定翼機,所以沒有爬升、重新著陸,但現階段不清楚為何三人都看不到前面有飛機。而海上保安廳飛機唯一生還的機長已經錄取口供,他說見到機尾突然起火才知道發生事故。

羽田機場周四取消逾160班內陸機,仍以日航和全日空為主,預計2.8萬名旅客受影響,航空公司提醒旅客留意最新公布。

日航估計這次事故令公司損失150億日圓,包括報廢的空中巴士A350客機,對旅客的賠償及後續收入減少等,部分由保險公司承擔。

