【灣區新聞】灣區捷運公開元旦日列車出軌事故初步調查報告（視頻）

灣區捷運(BART)星期三公開元旦日列車出軌的初步調查,顯示當日自動通訊系統失靈之後,列車車長遵照指示,用人手調動路軌的對接之後,發現列車走進對頭路軌,後來車長再按指示試圖將列車向相反方向行駛的時候,就發生出軌意外。

捷運星期三公開元旦日列車在東灣Orinda出軌的時序,星期一早上8點45分,控制捷運路軌的電腦系統,與Orinda站附近的一個裝置失去聯繫,導致系統無法遙控Orinda站與Lafayette站之間的路軌連接樞紐,不可以自動調配和對接路軌,而一列向Antioch方向的東行列車,已經開進這個地區。

8點50分,捷運的控制中心指示,列車車長在路軌連接的樞紐,用人手方法對接路軌,使路軌成直線,而列車可以向前直行。

車長按照指示,離開駕駛室到樞紐處對接路軌,車長也用廣播系統通知乘客會有延誤。

車長之後通知控制中心,表示已經完成對接,列車可以繼續行駛,控制中心於是吩咐車長開車,不過開車之後,列車車長向控制中心報告說,列車跨越到相反方向的路軌,顯示路軌的對接不正確,控制中心於是立即停止該區域裡面的所有列車,同時指示車長將原本向Antioch方向行駛的列車,掉頭向SFO方向行駛,目的是清空有問題的路軌樞紐區,再次用人手方法對接路軌。

車長於是走向列車的另一端,即是向SFO方向的駕駛室,當車長再次開動列車,向相反方向行駛的時候,就發生出軌事故,其中兩個車廂出軌,出現濃煙和火焰。

9點05分,列車車長向控制中心報告列車出軌,車長開始檢查所有車廂並疏散乘客,9點23分,控制中心得知所有乘客安全離開,估計當時有100到150人,其中9名乘客要送院治療。

捷運發言人回覆本台時指出,今次列車出軌事故,是因為路軌在人手對接時出錯,他們仍在調查原因,捷運也指出,雖然很少發生列車出軌事故,但今次不是第一次,過去也發生過少數意外。

