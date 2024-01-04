【灣區新聞】灣區捷運公開元旦日列車出軌事故初步調查報告（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區捷運（BART）星期三公開元旦日列車出軌的初步調查，顯示當日自動通訊系統失靈之後，列車車長遵照指示，用人手調動路軌的對接之後，發現列車走進對頭路軌，後來車長再按指示試圖將列車向相反方向行駛的時候，就發生出軌意外。

捷運星期三公開元旦日列車在東灣Orinda出軌的時序，星期一早上8點45分，控制捷運路軌的電腦系統，與Orinda站附近的一個裝置失去聯繫，導致系統無法遙控Orinda站與Lafayette站之間的路軌連接樞紐，不可以自動調配和對接路軌，而一列向Antioch方向的東行列車，已經開進這個地區。

8點50分，捷運的控制中心指示，列車車長在路軌連接的樞紐，用人手方法對接路軌，使路軌成直線，而列車可以向前直行。

車長按照指示，離開駕駛室到樞紐處對接路軌，車長也用廣播系統通知乘客會有延誤。

車長之後通知控制中心，表示已經完成對接，列車可以繼續行駛，控制中心於是吩咐車長開車，不過開車之後，列車車長向控制中心報告說，列車跨越到相反方向的路軌，顯示路軌的對接不正確，控制中心於是立即停止該區域裡面的所有列車，同時指示車長將原本向Antioch方向行駛的列車，掉頭向SFO方向行駛，目的是清空有問題的路軌樞紐區，再次用人手方法對接路軌。

車長於是走向列車的另一端，即是向SFO方向的駕駛室，當車長再次開動列車，向相反方向行駛的時候，就發生出軌事故，其中兩個車廂出軌，出現濃煙和火焰。

9點05分，列車車長向控制中心報告列車出軌，車長開始檢查所有車廂並疏散乘客，9點23分，控制中心得知所有乘客安全離開，估計當時有100到150人，其中9名乘客要送院治療。

捷運發言人回覆本台時指出，今次列車出軌事故，是因為路軌在人手對接時出錯，他們仍在調查原因，捷運也指出，雖然很少發生列車出軌事故，但今次不是第一次，過去也發生過少數意外。

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