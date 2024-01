【KTSF 毛皓延報導】

一列Caltrain火車週三早上在中半島Burlingame和一架路軌上的車輛相撞,私家車司機送院,列車上沒有人受傷。

Caltrain表示,週三早上大約6點,一架私家車駛入路軌,並行駛了超過100英尺,之後在Burlingame的Broadway車站對出,被一架從聖荷西往舊金山的501號列車撞上。

涉事車輛司機送院,當局未有公佈他的情況,而火車上36名乘客沒有受傷。

意外發生後,工作人員將車輛殘骸移走,並維修火車前端,乘客一度滯留在車上數小時,列車服務受阻,SamTrans派出穿梭巴士協助其他乘客。

涉事火車最終在約早上9點移到Broadway站讓乘客下車,火車服務之後恢復正常。

San Mateo縣警正調查事件。

