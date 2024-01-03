【加州新聞】加州Sierra山區降雪量較平均低（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州水資源部週二在Sierra山區舉行2024年的首次積雪量測量儀式，當局雖然錄得比平均低的降雪量，但就指在強大的聖嬰現象下，未來幾個月的天氣仍有不確定性，現時討論加州水源的前景還是言之尚早。

加州水資源部週二早上在太浩湖附近的Phillips Station監測站量度積雪量，錄得7.5英寸的積雪厚度，相等於3英寸的雪水，是這個監測站錄得平均雪量的三成。

當局認為，這個數字和目前加州全州的雪水量只有平均的25%相若。

去年加州經歷了降雪量最多的雪季之一，加上12月尾的幾場風暴，週二測量錄得的降雪量確實是稍微少一點。

雖然如此，加州水資源部表示，加州多個水庫的儲水量仍然高於平均水平，而太平洋目前正面臨強勁的聖嬰現象，未來幾個月有機會出現極端天氣，所以今年加州水源的前景還有不確定性。

加州水資源部發言人Sean de Guzman說：「現在談及今年的乾濕程度還言之尚早，從現在到4月的未來風暴，都可以帶來不同可能性，我們應該會在4月看到積雪的高峰。」

有鑑於去年出現多場風暴，加州水資源部亦和多個部門合作，確保市民能為水浸等極端情況做好準備。

de Guzman說：「我們想確保所有加州人繼續留意地方的天氣預測，向當地的縣級的警報系統登記，還有要準備好一個撤離應急包，為任何突發情況做好準備。」

水資源部呼籲民眾，無論晴天還是雨天都要節約用水，時刻留意天氣預測。

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