【全國新聞】新聯邦學生援助申請表格已上網

January 3, 2024 新聞, 全國消息
(Pexels)

【KTSF 張擎鳳報導】

大學生應該留意新的聯邦學生援助申請表格（FAFSA）已經在假期期間發布，並且有很多變化。

精簡版的FAFSA聯邦學生援助免費申請表格已經在網上發布了。

聯邦學生經濟援助管理人員協會副總裁Karen McCarthy說：「你永遠不知道你可能有資格獲得哪些聯邦援助。」

新的FAFSA將決定2024至2025學年學生獲得聯邦援助的資格，精簡版的FAFSA，減少了學生的問題數量，從108個問題減少到18個問題。

教育部表示，有些申請人可以在10分鐘內完成表格。

這項改革於2019年至2020年獲得國會批准，目的是回應先前流程過於複雜的批評，在兩個主要方面簡化了申請表。

首先與IRS相關的工具，將允許所有申請人在徵得父母同意的情況下，從其父母最近的所得稅申報表中提取適當的稅務資料。

McCarthy說：「學生會去網上填寫表格，選擇同意的選項之後，就可以取得國稅局檔案的任何信息轉交，然後家長也會登入去做同樣的事情。」

其次，申請人現在可以跳過與他們無關的問題。也修改了援助的計算方式，預計這將增加有資格獲得聯邦Pell Grant助學金的低收入家庭學生數量，這種助學金不需要償還。

但新的計算方式，消除了所謂的「兄弟姐妹折扣」，本來有兄弟姐妹在大學就讀的學生，有資格獲得更多援助。

各大學將於1月下旬開始接收申請者數據，這為通常在3月發送援助通知信的機構，設定了嚴格的時間表。

McCarthy說：「他們將努力扭轉這些局面，以便學生和家庭有足夠的時間，去考慮他們的所有的選項，並做出入那所大學決定。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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