【灣區新聞】前舊金山樓宇檢查員涉嫌違反利益衝突條例被檢控

【KTSF 黃恩光報導】

一名前舊金山(三藩市)樓宇檢查局的檢查員,涉嫌違反利益衝突條例,正面對舊金山地檢處的檢控。

舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)表示,被告Van Zeng是舊金山樓宇檢查局的前僱員,地檢處控告他三項涉及財務利益衝突的輕罪。

地檢處表示,被告任職樓宇檢查員時,批准對於他自己住宅的檢查,並且批准對於他父親經營的建築公司Mutual Seiko所承辦的兩項工程。

被告受僱於舊金山樓宇檢查局之前,在他父親的公司工作,地檢處指出,舊金山的法例禁止市府公務員在有利益衝突的情況下,影響或作出政府的決策。

謝安宜表示,舊金山居民期望公務員有誠信而不會做出利己的行為,而地檢處會致力根除違反道德條例的公務員,並將他們繩之於法。

被告Van Zeng週二出庭,他表示不認罪。

