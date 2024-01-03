【灣區新聞】舊金山1月2日到1月12日期間回收聖誕樹（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）居民從週二起到1月12日，可以將家中的聖誕樹在收垃圾前一晚，放在藍色回收桶旁邊，讓垃圾車翌日收走。

垃圾回收公司Recology綠源再生在1月2日到1月12日期間回收聖誕樹，在此期間，市民只需要在收垃圾的前一晚，將聖誕樹放在家的藍色回收桶旁邊，垃圾車翌日就會將樹收走。

當局希望民眾注意，在聖誕樹回收前，將樹上的所有飾物和燈飾拆走，不要將樹放在膠袋中，長過6英呎的樹可以斬開一半。

回收後的聖誕樹，會被碎成木屑並轉化成堆肥，能用作幫助種植，延續樹木生命，同時亦能保持城市清潔，和改善環境。

當局提醒市民，切記不要錯過回收時段，否則垃圾車需要另外安排收樹，這些樹會送往堆填區，而不是被化成堆肥。

Recology表示，他們會駛過舊金山每條街道，回收500公噸的聖誕樹。

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