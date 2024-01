【全國新聞】迪士尼米奇老鼠及米妮原始造成美國公共財產

【KTSF 朱慧琪報導】

踏入2024年,迪士尼公司的標誌卡通人物米奇老鼠及米妮原始造型版權到期,這個意味住他們今後屬於美國的公共財產(Public domain),公眾可以自由使用他們最初的形象。

迪士尼公司的標誌卡通人物米奇老鼠及米妮的原始造型,自1928年面世,原本版權在2004年時候就應該到期。

不過根據國會在1998年更新的美國版權法,允許該版權保留多20年,即是直到2024年,版權到期,意味著大家開始會看到更多在1928年面世的米奇米妮原始版本的新作品。

1928年的米奇版本,未有戴白手套和穿著超大鞋子,眼睛只有黑眼珠、沒有瞳孔。

原始版本的版權到期,將不會影響到現有的版本,現有的米奇版本,目前仍然受到迪士尼版權的保護。

當版權進入公有財產時,公眾可以在無需許可,無須支付版權費用的情況下,分享和重新利用人物改編或再創作。

例如小熊維尼,他在2022年正式成為公共財產,後來被改編成一部恐怖電影《小熊維尼:血與蜜》,電影後來被指疑似諷刺中國國家領導人於香港及澳門地區受到政治打壓而取消上映。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。