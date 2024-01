【KTSF】

由於生活成本上漲,社會安全福利也跟隨調升。

今年1月開始,社會安全金的調漲幅度是3.2%,即是平均每個月增加超過50元。

由於通脹,今年已經是連續三年社會安全金獲得調升,不過今年的漲幅比過去兩年為少,去年的漲幅是8.7%,前年是5.9%。

