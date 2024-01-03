【加州新聞】加州最低時薪加至16元 有人認為仍難以在灣區維生（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

新一年開始，加州的最低時薪加至16元，是全國最低工資第二高的州份，有人認為這個水平不足以維生，更有商家認為，加薪拉高僱主成本，更會拉高物價，到頭來只是影響到一般市民。

自週一開始，加州最低工資從15.5元加至16元，在全國只是低於華盛頓州的16.28元。

而從4月1日開始，加州大型快餐店的最低時薪亦會升至20元，適用於在全美擁有60間或更多的快餐店。

對於最低時薪上調，有市民認為，增加後的時薪都不足以在灣區維生。

Dominic說：「16元其實不足夠，在灣區根本沒有20元，最少都要20元，什麼都昂貴，我們退休了，影響不大，但是要交租那些人，是很大影響的，在灣區你沒有差不多水平，你生活不到的，什麼都貴。」

Benny說：「加薪對於老闆壓力肯定會加大，不過都是羊毛出在羊身上，怎樣承受的都是百姓。」

有商家認為，提升最低工資，固然能幫助打工族生活，但此舉等同拉高物價，最終受影響的只是消費者。

商家Louis說：「如果物價升了，成本貴了，又加給消費者，所以我覺得是美國自己做成通漲，如果政府不想辦法搞，低下層市民會很辛苦的。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。