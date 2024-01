【加州新聞】加州最低時薪加至16元 有人認為仍難以在灣區維生（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

新一年開始,加州的最低時薪加至16元,是全國最低工資第二高的州份,有人認為這個水平不足以維生,更有商家認為,加薪拉高僱主成本,更會拉高物價,到頭來只是影響到一般市民。

自週一開始,加州最低工資從15.5元加至16元,在全國只是低於華盛頓州的16.28元。

而從4月1日開始,加州大型快餐店的最低時薪亦會升至20元,適用於在全美擁有60間或更多的快餐店。

對於最低時薪上調,有市民認為,增加後的時薪都不足以在灣區維生。

Dominic說:「16元其實不足夠,在灣區根本沒有20元,最少都要20元,什麼都昂貴,我們退休了,影響不大,但是要交租那些人,是很大影響的,在灣區你沒有差不多水平,你生活不到的,什麼都貴。」

Benny說:「加薪對於老闆壓力肯定會加大,不過都是羊毛出在羊身上,怎樣承受的都是百姓。」

有商家認為,提升最低工資,固然能幫助打工族生活,但此舉等同拉高物價,最終受影響的只是消費者。

商家Louis說:「如果物價升了,成本貴了,又加給消費者,所以我覺得是美國自己做成通漲,如果政府不想辦法搞,低下層市民會很辛苦的。」

