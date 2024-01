【KTSF】

一名19歲男子在東奧克蘭(東屋崙)被槍殺,成為該市2024年第一宗兇殺案。

事發在週一凌晨5點15分左右,命案的地點發生在36th Avenue 1900街區,一名19歲男子被宣布當場死亡。

警方指殺人動機仍在調查中,尚未逮捕任何人。

這宗謀殺案是當地警方今年調查的第一宗兇殺案,在2023年,奧克蘭共有126人死於兇殺,這標誌著該市連續第四年發生100宗以上的兇殺案。

在這宗致命槍擊事件發生,幾個小時前當地其它地方也發生了另外三人被槍擊的事件。

