【國際新聞】日本7.6級地震增至最少65人死 志賀核電廠變壓器破裂

日本石川能登半島7.6級地震增加到至少65人死亡,估計仍有數十人受困。中國總理李強向日本首相岸田文雄致慰問電,稱中方願為日方抗震救災,提供必要支援。

能登地區早上發生5.5級餘震,在輪島市瓦礫堆中搜救的人員急忙走避。市内一片頹垣敗瓦,仍有多人下落不明。當地市集200多間住宅及商店在地震引發的大火中夷為平地。

氣象廳向輪島發出大雨警報,指地震令泥土變得鬆軟,增加山泥傾瀉風險,呼籲居民留意。

在另一重災區珠洲市,搜救人員從倒塌的房屋中抬出遺體。一夜之間失去妻子和家園,丈夫難掩悲傷。珠洲市近千幢房屋被毀,市長表示因救援人手不足,仍有多宗求救來不及處理。

石川縣部分地區仍未恢復供電。北陸電力公司表示,受地震引發的海嘯影響,志賀核電廠取水口附近水位上升3米,為反應爐供電的變壓器亦破裂漏油,不過沒發現輻射異常。

首相岸田文雄召開記者會,稱仍有多人在倒塌建築物下等候救援,會將自衛隊搜救人數增至2,000人,又指示各部門迅速重開道路,向災區提供水、毛氈等物資。

