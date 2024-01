【國際新聞】日航客機起火20分鐘內疏散近400人 專家形容達教科書級數

【有線新聞】

日航客機事故中,機上379人死裡逃生,專家指有賴機組人員訓練有素及乘客配合,形容是教科書級疏散。

客機碰撞後,機艙冒出濃煙,有小童嚷著要快些逃走。廣播系統壞了,機組人員大聲指示乘客留在原位,有秩序地疏散,他們亦聽從指示,沒有爭先恐後離開。

即使機尾和中段部分艙門無法打開,近400人主要靠前方緊急滑梯,都做到20分鐘內全體疏散。

英國格林威治大學教授兼消防安全工程中心主任加利亞,指由於當時機頭朝下、機尾向上,要在機身傾斜情況下撤離,變得更加困難;今次全員獲救實屬奇蹟,關鍵在於乘客配合機組人員指示以及離開時沒有拿行李,否則會拖慢過程。

日航在客機播放的安全示範影片,就強調逃生時勿拿行李和穿高踭鞋,以免阻塞通道及損毀緊急滑梯整爛。日航等航空公司的訓練都強調發生事故時,要在90秒內疏散機內所有人,以符合業界標準,近年亦集中教育乘客遇到緊急事故時如何應對。

